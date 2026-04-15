Tras violento choque, un conductor fue detenido

El hombre circulaba a alta velocidad en una camioneta de alta gama. Impactó contra un vehículo en movimiento y luego destruyó otro que estaba estacionado.

Un violento siniestro vial se registró en los primeros minutos de este miércoles sobre la avenida Kennedy, a la altura de la intersección con calle Islas Leones, en el barrio Ceferino.

El hecho fue protagonizado por el conductor de una camioneta Mercedes Benz GLE 400 que circulaba a alta velocidad. Según se informó, el hombre impactó en primer lugar contra la parte trasera de un Volkswagen Surán, conducido por una mujer. Tras el choque, perdió el control del vehículo y terminó colisionando contra un Peugeot 208 que se encontraba estacionado, el cual sufrió importantes daños.

Luego del incidente, el conductor se mostró reticente a la intervención del personal policial y se negó a ser identificado. Ante esta situación, efectivos de la división Canes procedieron a reducirlo y colocarle esposas para evitar que la situación escalara.

Como consecuencia del hecho, la avenida Kennedy permaneció cortada al tránsito desde la calle Roberto Arlt, mientras se llevaban adelante las primeras pericias en el lugar.