El hecho ocurrió en el barrio San Isidro Labrador. No hubo heridos, pero el conductor circulaba sin la documentación obligatoria.

Chocó contra un auto estacionado y no tenía licencia ni seguro

Un accidente de tránsito sin personas lesionadas se produjo este martes alrededor de las 18:55 en la esquina de Abel Ippoliti y Cerro Chenque, en el barrio San Isidro Labrador.

El siniestro involucró al conductor de un Peugeot 207 que colisionó contra un Chevrolet Cruze que se encontraba estacionado sobre la vía pública. Tras el alerta, personal policial intervino en el lugar para constatar lo sucedido.

Según la información oficial, al momento del control se verificó que el conductor del Peugeot no contaba con la documentación obligatoria para circular: carecía tanto de licencia de conducir como de seguro vehicular.

En el operativo también participó personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), que le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0,00 g/l).