Choque en Ceferino con tres personas heridas

El accidente ocurrió en Rivadavia e Islas Malvinas. Dos adultos y un menor fueron hospitalizados con traumatismos.

Un violento choque entre un Fiat Cronos y un Renault Sandero se registró este lunes por la tarde en la intersección de las calles Rivadavia e Islas Malvinas, en el barrio Ceferino Namuncurá.

Tras el impacto, tres personas —dos mayores y un menor— sufrieron diversos traumatismos, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias 107, que los trasladó al hospital para su evaluación y la realización de estudios de rigor.

En el lugar intervino personal policial de la Seccional Segunda junto a agentes de Tránsito Municipal. Como consecuencia del fuerte impacto, el Fiat Cronos terminó sobre la vereda, donde su recorrido fue detenido por bolardos, estructuras de protección instaladas para evitar que vehículos fuera de control impacten contra los comercios de la zona.

Este tipo de medidas preventivas fueron adoptadas por comerciantes debido a la reiteración de accidentes en ese sector. En tanto, el Renault Sandero quedó a pocos metros, con importantes daños en su parte frontal.

También trabajó en el lugar personal de Policía Científica, que realizó peritajes para establecer la mecánica del siniestro, mediante el análisis de indicios y la elaboración de la planimetría correspondiente.

Ambos vehículos fueron secuestrados de manera preventiva, a la espera de la evolución médica de los heridos, lo que permitirá avanzar en la determinación de eventuales responsabilidades.

Por último, la calle Islas Malvinas en sentido sur debió cortarse el tránsito de manera provisoria, mientras se llevaban adelante las tareas de remoción de los rodados involucrados.