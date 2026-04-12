Choque en San Cayetano: un auto terminó contra un poste de luz

El accidente ocurrió en O’Donnell y Omar Segura. Uno de los conductores no contaba con licencia ni seguro.

Los conductores de un Peugeot 206 y de un Renault Clio protagonizaron un accidente de tránsito en la esquina de las calles O’Donnell y Omar Segura, en el barrio San Cayetano.

Según se informó, el chofer del Renault Clio impactó contra el lateral derecho del Peugeot 206, lo que provocó que este último perdiera el control y terminara colisionando contra un poste de alumbrado público, el cual fue desprendido de su base como consecuencia del impacto.

En cuanto a la documentación de los vehículos, se constató que el responsable de uno de los rodados se encontraba en regla, mientras que el otro carecía de licencia de conducir y seguro obligatorio, motivo por el cual se labró el acta de infracción correspondiente.

Al momento de la intervención policial, se aguardaba la llegada de personal de Tránsito para realizar los test de alcoholemia a los conductores, así como también de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), a fin de evaluar los daños ocasionados en la infraestructura eléctrica.