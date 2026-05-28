Intendente pidió licencia para ir al Mundial con sus amigos

El jefe comunal fue autorizado por el Concejo Deliberante local para cumplir con una “tradición personal”.

El intendente de la ciudad santafesina de Funes, Rolvider Antonio Santacroce, dejará temporalmente su cargo para viajar al Mundial 2026 y acompañar a la Selección Argentina en Estados Unidos. Según confirmó el propio dirigente, pidió licencia por 17 días para asistir a los primeros partidos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El jefe comunal, identificado con el peronismo, explicó que mantiene una tradición junto a un grupo de amigos desde hace décadas y que ya estuvo presente en seis Copas del Mundo anteriores. “A este también voy, como todos los mundiales”, afirmó en una entrevista radial.

De acuerdo con lo publicado por Infobae, Santacroce viajará para presenciar la fase inicial del torneo y estará presente el próximo 16 de junio en Kansas City, cuando Argentina debute frente a Argelia.

El intendente detalló que acostumbra organizar este tipo de viajes cada cuatro años junto a sus amigos y sostuvo que la experiencia ya forma parte de su vida. “Cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días a cada Mundial”, relató.

Mientras dure su ausencia, la conducción municipal quedará a cargo del presidente del Concejo, Carlos Olmedo, tal como ya había ocurrido durante el Mundial de Qatar 2022, cuando Santacroce también se desempeñaba como intendente y tomó licencia para seguir a la Selección.

"Me hace bien, trabajo mucho"

“Son unos días, pero a mí me hace muy bien y lo necesito realmente, trabajo mucho. No tuve vacaciones”, argumentó el dirigente al justificar su decisión de ausentarse durante más de dos semanas.

La ciudad de Funes mantiene además una relación especial con el seleccionado argentino. Allí tienen propiedades Lionel Messi y Ángel Di María, dos de las máximas figuras del plantel nacional. Incluso, Santacroce ya había protagonizado actividades oficiales vinculadas al capitán argentino y llegó a homenajearlo como ciudadano ilustre.

El escándalo mediático que involucró a Santacroce

El viaje del intendente se produce además en medio de un año marcado por conflictos personales y exposición mediática. Meses atrás, su esposa presentó una denuncia por presuntos malos tratos e intimidaciones ocurridas delante de sus hijos adolescentes.

Según informó Infobae, la mujer aseguró ante la Policía de Santa Fe que el dirigente “se torna agresivo en forma verbal” en situaciones domésticas y también denunció que había retirado dinero en efectivo del hogar familiar.

En la reciente entrevista radial, Santacroce minimizó el conflicto y aseguró que la situación con su esposa “está solucionada”, aunque reconoció que atraviesan un proceso de divorcio. “Fue parte de un show de aprietes de un sector”, sostuvo.

El intendente santafesino también reconoció que la preparación del viaje ya está prácticamente definida y que incluso uno de sus amigos ya se encuentra en Estados Unidos esperando al resto del grupo. La idea es permanecer allí durante toda la primera fase del torneo y regresar una vez finalizados los tres primeros encuentros de la Selección.

Durante la entrevista, Santacroce insistió en que el Mundial representa para él un momento de desconexión después de meses de trabajo intenso al frente del municipio. “Estoy esperando ansiosamente poder irme rápidamente”, afirmó el jefe comunal, que volverá a repetir una costumbre que mantiene desde Francia 1998 y que, según explicó, forma parte de su vida desde hace más de dos décadas.