Moldavsky despedazó al Gobierno: "Trato de bancar, pero sacan el suero a pacientes en terapia intensiva"

El influencer y conductor compartió una reflexión mientras caminaba por la calle y lanzó una fuerte crítica cargada de ironía sobre las medidas oficiales.

Eial Moldavsky volvió a generar repercusión en redes sociales luego de publicar un video en el que cuestionó con dureza al Gobierno. Mientras caminaba por la calle, el influencer grabó un descargo espontáneo que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores.

Con un tono irónico y visiblemente indignado, el conductor contó que intenta comprender algunas decisiones oficiales, aunque aseguró que las noticias diarias terminan alejándolo todavía más.

"Me pasa que hay días que me levanto como diciendo voy a tratar de ser menos prejuicioso y acercarme un poco al gobierno tratar de entender qué están haciendo, por qué les va como le va y entonces a leer las noticias y los anuncios son tipo le sacamos el suero a 10 pacientes en terapia intensiva ya no creemos más en la discapacidad y a la noche hacemos jornada de sacrificio de cachorros en plazas públicas vengan a patear perros y como, ay dios, tanto", expresó en el video que subió a sus redes.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron una fuerte repercusión entre quienes apoyaron su postura y quienes salieron a cuestionarlo por sus dichos.