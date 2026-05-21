Othar y un líder de la CGT coincidieron en el diagnóstico

El dirigente de los Camioneros, Cristian Jerónimo, estuvo en el municipio. Fuerte respaldo a la unidad del movimiento obrero y críticas al modelo económico nacional.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, mantuvo un encuentro clave con uno de los secretarios generales de la CGT Nacional y referente de la Juventud Sindical, Cristian Jerónimo.

La reunión, que contó con la participación de diversos sindicatos locales, se centró en la necesidad de articular un proyecto de país federal e inclusivo frente al complejo escenario de desindustrialización y ajuste que atraviesa la Argentina.

En relación al encuentro, el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, destacó la “importancia de recibir a un miembro de la conducción nacional de la central obrera con una marcada vocación federal y capacidad de escucha”, al señalar que la visita “fue estimulante no solo por compartir una visión de país, sino por la urgencia de reorganizar el movimiento obrero en un contexto donde el 50% de los trabajadores se encuentra en la informalidad y la precariedad”.

Durante el intercambio, el funcionario municipal trazó un paralelismo entre las políticas actuales y modelos económicos pasados, afirmando que “se está repitiendo una fórmula que prioriza la renta financiera y destruye el aparato industrial, con un desguace sistemático de los activos del Estado que impacta directamente en el sistema de salud y la educación superior; mientras que también se incumple con las leyes de protección para sectores vulnerables, adultos mayores y personas con discapacidad”.

Por su parte, Jerónimo expresó su “satisfacción por visitar una ciudad con una identidad trabajadora tan marcada. Mi presencia en Chubut responde al objetivo de devolverle el protagonismo al sindicalismo en todo el territorio argentino, ya que ante el cierre de empresas y el aumento de los despidos la unidad del conjunto es la única vía para construir una alternativa que devuelva la esperanza al pueblo”.

Finalmente, confirmó que el encuentro que se desarrollará este jueves en el Predio Ferial e incluye reuniones con los distintos gremios de la provincia y la región “servirá como antesala para un plenario con la CGT Regional Comodoro Rivadavia, en donde se buscará profundizar el diagnóstico sobre la realidad local y nacional, con el firme propósito de consolidar un frente unido que defienda los derechos soberanos y el empleo frente a la actual coyuntura económica”.