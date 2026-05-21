La sesión de la Cámara de Diputados tuvo un nuevo momento de suma incomodidad para el bloque de La Libertad Avanza.

La corrección de Cecilia Moreau a un diputado libertario que se volvió viral

El blooper de la jornada en la sesión clave en la Cámara de Diputados lo protagonizó el legislador de La Libertad Avanza (LLA), Gino Visconti, quien cometió un fallido gramatical en pleno discurso y fue corregido de manera tajante por la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, generando que el legislador libertario se vuelva blanco de burlas.

La tensa sesión del miércoles en la Cámara baja, donde el oficialismo busca avanzar con la Ley Hojarasca y la reforma de las zonas frías, tuvo un inesperado momento de distensión y fuerte repercusión en las redes sociales.

El cruce se dio mientras el diputado oficialista criticaba con dureza el entramado de las empresas estatales en las provincias y el destino de los fondos públicos.

El furcio en pleno recinto de Diputados que tuvo que corregir Cecilia Moreau

Visconti venía ganando temperatura en su alocución, apuntando contra el financiamiento de las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). Fue en ese pasaje donde lanzó la frase que desató los murmullos de sus pares.

"Todo subsidiado por todos ustedes que pagan los impuestos. Hay una SAPEM de vidrio que la maneja la hermana de una senadora. Nunca produció (sic) ni una botella de vidrio...", disparó el legislador libertario, sin percatarse del error de conjugación del verbo producir.

Los murmullos y las sonrisas de costado no tardaron en multiplicarse en las bancas de la oposición. Rápida de reflejos y aprovechando la interrupción del debate, Cecilia Moreau pidió la palabra y, dirigiéndose al presidente de la Cámara, Martín Menem, le aplicó un correctivo idiomático que dejó expuesto al diputado oficialista.

"En primer lugar Presidente, en primer lugar se dice 'produjo', no 'produció'", lanzó la ex-presidenta del cuerpo con ironía, generando risas contenidas en el recinto.

El fragmento del video no tardó en saltar de la transmisión oficial a la red social X (antes Twitter), donde se convirtió en tendencia en pocos minutos, transformándose en la "perlita" de una jornada legislativa cargada de fuertes cruces políticos.