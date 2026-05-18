"Periodistas de mierda": otro violento posteo de Javier Milei

El Presidente volvió a despacharse con agravios y exabrutos, luego que se conociera un fallo de Esados Unidos que pretenden usar para despegar al exdiputado.

El presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para descargar otra feroz embestida contra los medios de comunicación, otra vez lleno de agravios y exabruptos, con la intensón de ratificar su apoyo con el excandidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert.

En un extenso y furioso descargo, el mandatario recurrió a insultos explícitos y descalificaciones generalizadas, afirmando que al "95% de los periodistas" no se los odia "lo suficiente". El detonante de su ira fue una resolución judicial en los Estados Unidos, parcialmente favorable para el exdiputado.

El inicio del texto compartido por el jefe de Estado marcó el tono de lo que sería una de sus publicaciones más agresivas hacia el ejercicio periodístico: "PERIODISTAS DE MIERDA (95%)", rezaba el encabezado en mayúsculas sostenidas.

A lo largo del comunicado, Milei no ahorró agravios institucionales y personales hacia los trabajadores de prensa, tildándolos de "miserables", "operadores", "basura mediática" y acusándolos de formar parte de un engranaje que "vive de operar, mentir, difamar y ensuciar".

El ataque del Presidente culminó con una frase de extrema hostilidad que encendió las alarmas en los sectores que defienden la libertad de expresión. "Es por eso que NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS", insistió.

La furia presidencial se desató luego de que se conociera una resolución de la Justicia de Estados Unidos vinculada a las denuncias de presunto financiamiento irregular que en su momento salpicaron a José Luis Espert.

En este sentido, el Presidente aseguró que a Espert le "destruyeron la reputación" y "le arruinaron la vida" mediante lo que definió como una "operación política y mediática infame".

Según el mandatario, los tribunales norteamericanos aceptaron la declaración de inocencia respecto al delito de narcotráfico de la persona que los medios vinculaban originalmente con el economista liberal. Se trata de Fred Machado, a quien no eximieron de otros tantos delitos como fraude y evasión.

Milei cruzó con ironía a quienes sostuvieron las sospechas, cuestionando que se pudiera acusar a Espert de lavar dinero narco. Además, les exigió a "muchos periodistas y muchos políticos" que pidan disculpas públicas, aunque vaticinó que no lo harán porque "viven de destruir gente honesta".