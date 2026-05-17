Forcejearon y logró quitarle el revólver a su atacante

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Regional para evaluar si una esquirla de uno de los disparos impactó en su pecho.

A las 15:50 de este domingo, personal policial de la Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia intervino en la calle Cabo Valdez del barrio Moure. Fue a raíz del llamado telefónico de una víctima, quien refirió que un hombre le había disparado.

Una vez en el lugar, los uniformados constataron la presencia de la victima y del presunto autor de los disparos.

La victima refirió que a raiz de una discusión con el hombre, este le exhibió un arma de fuego, efectuándole disparos contra su humanidad a fin de atentar contra su vida. Pero por fallas mecanicas del arma, los disparos no dieron en su humanidad. Ante ello es que comenzaron a forcejear y la víctima logró extraerle el arma de fuego al atacante y dar aviso a la policia.

La víctima señaló que registraba una fuerte dolencia en el pecho, haciendo entrega a su vez del arma de fuego (elemento secuestrado).

Personal de Criminalistica, constató que el arma de fuego sufrió un daño en su cañon.

La víctima aludió que le dolía el pecho porque algo lo impactó (posible esquirla de plomo). Por tal motivo, es que se convocó a personal de salud, quienes trasladaron a la víctima al Hospital Regional.

Fue secuestrado el revólver calibre .32 y resultó detenido el atacante de 48 años.