Aunque dio una identidad falsa, el tatuaje lo delató

Un prófugo de la Justicia fue detenido por efectivos de civil gracias a un tatuaje distintivo que tiene en una de sus piernas.

Tras una serie de tareas de inteligencia y vigilancia, personal de la División Búsqueda de Personas detuvo este viernes a un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura y una declaración de rebeldía vigente emitida por la Justicia local.

El procedimiento se llevó adelante en el barrio San Cayetano y estuvo supervisado por el subcomisario Patricio F. Rojas. Efectivos que trabajaban de civil lograron interceptar al sospechoso, identificado por sus iniciales como V.G.L., quien era intensamente buscado en el marco de una causa de instancia privada y de “carácter sensible”, motivo por el cual se mantiene bajo estricta reserva judicial.

Según informaron fuentes policiales, al momento de ser abordado el hombre intentó evitar su detención proporcionando datos filiatorios pertenecientes a un familiar directo, con el objetivo de confundir a los investigadores.

Sin embargo, las tareas de observación previas permitieron a los efectivos reconocer características físicas particulares del sospechoso. El detalle determinante para confirmar su identidad fue un tatuaje con forma de escarabajo en una de sus piernas, rasgo que permitió establecer de manera fehaciente que se trataba de la persona buscada.

La detención se concretó sin incidentes y el individuo fue trasladado a la Comisaría Seccional Sexta, donde permaneció alojado durante la noche.

Desde la División interviniente indicaron que V.G.L. permanecerá a disposición de la Justicia hasta la audiencia de control de detención, prevista para la tarde de este sábado. Con esta captura, las autoridades buscan avanzar en el proceso judicial de la causa que se le imputa, tras varios meses de evasión.