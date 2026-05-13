Ratifican la prisión preventiva de Jorge Vargas tras el pedido de la fiscalía

El condenado por robo agravado con uso de arma continuará detenido por seis meses o hasta que la sentencia quede firme. La defensa informó que presentó un recurso ante la Corte Suprema.

Este miércoles se realizó una nueva audiencia de control de prisión preventiva en el marco de la causa contra Jorge Vargas, condenado a 7 años y 4 meses de prisión por el delito de robo agravado con uso de arma, tras un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular.

Durante la audiencia, la fiscal Andrea Rubio solicitó que se sostenga la medida de coerción por un plazo de seis meses o hasta que la sentencia quede firme, según ocurra primero. La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que las circunstancias que motivaron la prisión preventiva continúan vigentes y recordó que la condena ya cuenta con el “doble conforme”, luego de ser confirmada por la Cámara en lo Penal.

Además, indicó que la impugnación ordinaria presentada por la defensa fue rechazada en septiembre de 2025 y que también fue desestimada la queja presentada ante el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Por su parte, la defensora pública María de los Ángeles Garro señaló que interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y manifestó que, en esta instancia, no contaba con argumentos para pedir una morigeración de la medida. En ese contexto, aceptó de manera excepcional la continuidad de la prisión preventiva de su asistido.

Finalmente, el tribunal integrado por los jueces Daniela Arcuri y Ariel Tedesco resolvió mantener la prisión preventiva de Vargas por seis meses o hasta que la sentencia quede firme, al considerar vigente el peligro de fuga y ante la ausencia de controversias entre las partes sobre la medida solicitada.