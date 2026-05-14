Seguirá preso el acusado por el homicidio de "Nino" Villarroel

La jueza Raquel Tassello resolvió extender por tres meses la medida de coerción contra Nicolás Raúl Cerecero, imputado por el crimen ocurrido el 2 de marzo en Km. 5.

Este jueves por la mañana se llevó adelante la audiencia de revisión de la prisión preventiva en la causa que investiga el homicidio de Bernardino “Nino” Villarroel, ocurrido el pasado 2 de marzo en Km. 5. En ese marco, la Justicia resolvió mantener detenido a Nicolás Raúl Cerecero, único imputado por el hecho.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal, Facundo Oribones, solicitó la continuidad de la medida de coerción al señalar que la investigación avanzó con la incorporación de nuevas pruebas de cargo y que “la probabilidad de autoría se ha incrementado”.

El fiscal recordó que la prisión preventiva vigente vencía en la fecha y remarcó que aún persisten los riesgos procesales, principalmente el peligro de fuga. Por ello, requirió que Cerecero continúe detenido por el plazo de tres meses más.

Por su parte, el defensor público Gustavo Oyarzún no formuló oposición al pedido efectuado por la Fiscalía.

Finalmente, la jueza penal Raquel Tassello resolvió hacer lugar al planteo fiscal y dispuso mantener la prisión preventiva del imputado por tres meses. La magistrada consideró que “la investigación sigue incorporando indicios de autoría” y sostuvo que existen elementos suficientes para presumir tanto la materialidad del hecho como la participación de Cerecero.

Según la acusación provisoria, el crimen ocurrió el lunes 2 de marzo alrededor de las 17:40, cuando Cerecero se encontraba en el domicilio de la víctima, con quien mantenía una relación de conocimiento previo. En ese contexto, ambos habrían mantenido una discusión que derivó en una violenta agresión.

La Fiscalía sostiene que el imputado le provocó a Villarroel múltiples heridas en distintas partes del cuerpo y lo golpeó con un elemento contuso, ocasionándole diversas fracturas y lesiones. Como consecuencia del ataque, la víctima falleció a causa de un “politraumatismo de cráneo”.

Además, la investigación indica que, tras el homicidio, Cerecero habría iniciado dos focos ígneos dentro de la vivienda utilizando acelerantes con el objetivo de eliminar evidencias.

El hecho fue calificado provisoriamente como “homicidio agravado por ensañamiento”, en calidad de autor para Nicolás Raúl Cerecero.