Balearon a un vendedor ambulante en la calle Alem

Fue este miércoles a la noche y por fortuna no hubo heridos ni daños materiales.

Este miércoles a la noche se registraron disparos de arma de fuego sobre calle Alem al 900, entre Sarmiento y San Martín.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 y fue advertido por un efectivo policial que cumplía servicio adicional en un supermercado de la zona. Según el informe oficial, el uniformado escuchó al menos dos detonaciones y, al salir hacia la vía pública, observó a un conocido delincuente correr por calle Alem.

De acuerdo con el relato policial, durante la fuga el sospechoso trastabilló y debió recoger del suelo lo que sería el arma utilizada en el ataque. Posteriormente, abordó una camioneta y escapó por calle San Martín en dirección a Alvear.

La agresión estuvo dirigida contra un hombre de 31 años, identificado con las iniciales A.J., quien trabaja como vendedor ambulante en el sector. A pesar de la gravedad del episodio, no se registraron personas heridas ni daños materiales en los comercios cercanos.

Fuentes oficiales indicaron que la víctima aseguró desconocer los motivos del ataque y se negó a brindar mayores precisiones o impulsar acciones penales contra el presunto autor.

Tras lo sucedido, personal de la Comisaría Segunda realizó un rastrillaje en el área con el objetivo de hallar vainas servidas, aunque el procedimiento arrojó resultados negativos debido a que no pudo establecerse con exactitud el punto desde donde se efectuaron los disparos.

Por disposición de la funcionaria fiscal de turno, intervino personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) y Criminalística, que llevó adelante tareas de relevamiento fotográfico y análisis para intentar identificar el vehículo utilizado en la huida.