Cayó por una discusión de pareja en la vía pública

El involucrado tenía una orden de captura vigente emitida por el Juzgado Federal por rebeldía.

Durante la madrugada de este sábado, personal policial de la Comisaría Seccional Tercera intervino en una discusión de pareja ocurrida en la vía pública y, al identificar a los involucrados, descubrió que el hombre poseía un pedido de captura y detención vigente emitido por la Justicia Federal.

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 01:50 horas en Hipólito Yrigoyen y Sebastián Peral, luego de que el Centro de Monitoreo alertara sobre un incidente protagonizado por una pareja que discutía mientras caminaba por el sector.

Según indicaron fuentes policiales, las cámaras de seguridad detectaron una acalorada discusión entre ambas personas, por lo que una patrulla acudió al lugar para prevenir una posible escalada del conflicto y verificar la situación.

Al momento de identificar a los involucrados y consultar sus datos en el sistema MinSeg, los efectivos constataron que el hombre, identificado por sus iniciales G. E. M., registraba una orden de captura y detención vigente por rebeldía, dispuesta por el Juzgado Federal.

Ante esta situación, el sujeto fue demorado y trasladado a la dependencia policial de la Comisaría Tercera, donde se mantuvo comunicación con las autoridades judiciales correspondientes para informar sobre su localización.

Posteriormente, el magistrado interviniente dispuso que el hombre recuperara la libertad ambulatoria, aunque bajo determinadas condiciones procesales, entre ellas la verificación de su domicilio real, con el objetivo de garantizar que permanezca a disposición de la Justicia Federal en el marco de la causa que originó el pedido de captura.