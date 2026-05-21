Explotó un camión en un yacimiento y murieron dos trabajadores

Ocurrió este miércoles por la tarde en el sector de Chachahuen Sur, al límite con Rincón de los Sauces.

Una nueva tragedia sacudió la tarde de este miércoles al sector petrolero cuando la tapa de un camión cisterna de la empresa TSB explotó y provocó la muerte de dos trabajadores del petróleo en el yacimiento Chachahuen Sur, en la provincia de Mendoza, al límite con Rincón de los Sauces.

El primero de ellos, un chofer, falleció en el acto mientras que el segundo resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a una clínica de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén.

Finalmente, en horas de la noche, fuentes extraoficiales confirmaron la muerte del operario, quien habría llegado sin vida al centro de salud privado.

De acuerdo a la información confirmada por LM Neuquén, todo habría sucedido dentro de un taller de la compañía petrolera cuando reparaban un camión cisterna.

Fuentes consultadas por este medio confirmaron el hecho y aseguraron que se investigarán las causas que originaron el fatal desenlace.

Dos muertes que se suman a la lista

El hecho de este miércoles se suma a la larga lista de empleados del petróleo fallecidos en circunstancias trágicas. El pasado viernes 15, a primera hora de la mañana, un trabajador petrolero fue hallado muerto por un operario cuando llegó al lugar de trabajo. Se trata de un soldador que operaba en un ducto del yacimiento Barrosa de Vaca Muerta, en el área La Angostura Sur.

El secretario general de la UOCRA, Víctor Cárcar, confirmó el trágico hecho a LM Neuquén. Según relató, lo extraño de la situación fue que los compañeros de trabajo hallaron a la víctima a la mañana, cuando arribaron al lugar, y nadie se percató del hecho al finalizar el turno, a última hora de la jornada.

De acuerdo a lo informado por Cárcar, el trabajador era oriundo de Zárate-Campana, provincia de Buenos Aires, y —al igual que el resto de los trabajadores de ese sector— se alojaba en Cutral Co. El fallecido fue identificado como Darío Ruiz.

El trabajador operaba para la empresa AESA, desde donde emitieron un breve comunicado. "AESA lamenta informar el fallecimiento de un operario en la obra de la Planta de Tratamiento de Crudo del Bloque La Angostura Sur (LAS) por causas que aún se intentan determinar", inicia el texto.

Y sumaron: "Apenas tomó conocimiento del hecho, AESA activó los protocolos de seguridad y se inició un proceso de investigación interna. Asimismo, se dio intervención a las autoridades competentes. AESA se encuentra colaborando con la familia en este difícil momento".