PECOM presenta su plan de trabajo para Manantiales Behr

El intendente recibió a referentes de la operadora, con quienes analizó la situación actual de la Cuenca y los pasos a seguir.

El encuentro se llevó adelante este lunes y contó con la presencia del director de Relaciones Institucionales de PECOM, Federico Monarca; la referente local del área, Roxana Sandoval; y Jorge López Kessler, director de Upstream de la operadora petrolera.

En ese marco, el intendente Othar Macharashvili indicó que los representantes de PECOM “nos presentaron sus planes a futuro en la región”, al tiempo que sostuvo que “la idea es trabajar en conjunto para fortalecer el vínculo con la empresa, tanto desde lo energético como en su relación con la ciudad. En ese sentido, tal como hicimos con otras operadoras, les solicitamos soporte y colaboración con todo lo relacionado al Cerro Hermitte”.

Por su parte, Federico Monarca señaló que “le brindamos detalles al intendente acerca de nuestros planes, teniendo en cuenta la novedad relevante de que estamos próximos a desembarcar en Manantiales Behr, lo que es una muy buena noticia para la compañía. Mientras tanto, estamos trabajando en El Trébol-Escalante y Cañadón Perdido-Campamento Central”.

Asimismo, afirmó que, durante el encuentro, “pudimos repasar un poco los planes del año, tanto para las áreas en las que ya estamos, como las ideas que proyectamos en lo que respecta a desarrollo e inversiones para Manantiales Behr, una vez que podamos concretar el ingreso. Estamos muy contentos con la posibilidad de aumentar nuestra escala y crecer; nuestro modelo está dando resultados en El Trébol, donde la producción está creciendo”.

“Las expectativas son positivas, tanto para las áreas que ya operamos, donde creemos que vamos a terminar el año con un incremento de la producción del 20% respecto del nivel que teníamos cuando las tomamos, como en Manantiales Behr”, expuso.

Finalmente, Monarca puso en valor la relación con el Ejecutivo local, ya que “tenemos una mesa de trabajo permanente, con una agenda abierta para ir planteando los temas que van surgiendo”.