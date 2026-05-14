Se viene una nueva edición de la Masterclass Ambiental

El encuentro buscará fortalecer la educación ambiental con una propuesta dinámica que integrará charlas, actividades participativas y contenidos vinculados al patrimonio natural.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Ambiente, dependiente de la secretaría de Ordenamiento Territorial, mantuvo este miércoles un encuentro de trabajo con el Ente Comodoro Turismo con el objetivo de avanzar en la organización conjunta de una nueva edición de la Masterclass Ambiental que se desarrollará en junio en el Centro Cultural.

Durante la reunión, se abordaron distintas propuestas para fortalecer el evento que año a año convoca a estudiantes de nivel secundario en el marco del programa “Ambiente en las Escuelas” y que busca promover la educación ambiental a través de contenidos locales, charlas y experiencias interactivas.

En ese contexto, la subsecretaria de Ambiente, Jordana Mrla, destacó la importancia de generar este tipo de articulaciones, al explicar que “la idea es seguir consolidando espacios de trabajo conjunto que nos permitan enriquecer las propuestas educativas, incorporando nuevas miradas y poniendo en valor los recursos que tenemos en la ciudad”.

Asimismo, la funcionaria indicó que “la Masterclass Ambiental es una herramienta muy importante porque permite llegar a los jóvenes con contenidos actuales en un formato dinámico y con material que luego queda disponible para que las escuelas lo sigan trabajando durante el año”.

Por su parte, el gerente ejecutivo del Ente Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, valoró la iniciativa y remarcó el potencial de integrar la mirada turística al abordaje ambiental. “Es fundamental poder mostrar el patrimonio natural de la ciudad desde una perspectiva de cuidado y conservación. Estos espacios permiten que los estudiantes conozcan, valoren y se apropien de los recursos que tenemos”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que se prevé la participación del Ente con propuestas vinculadas a la promoción de atractivos locales, como el Área Natural Protegida Rocas Coloradas y nuevas experiencias turísticas en desarrollo, sumando contenidos que fortalezcan la identidad local.

La jornada incluirá instancias de charlas, espacios interactivos y actividades participativas, además de la transmisión vía streaming para garantizar el acceso a instituciones educativas que no puedan asistir de manera presencial.

Finalmente, desde el Municipio destacaron que este trabajo conjunto permitirá potenciar el alcance del evento y seguir consolidando una agenda común que vincule la educación ambiental con el desarrollo turístico sostenible de la ciudad.