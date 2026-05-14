Cayó 78-76 en el tercer punto de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional, que lidera ahora 2-1. El cuarto punto será este viernes, otra vez en El Gigante de la Ruta 9.

Gimnasia perdió en el final y habrá cuarto juego en Oliva

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió en el final ante Independiente de Oliva por 78 a 76 y de ese modo la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, ahora está 2-1 a favor del elenco patagónico.

El partido, que se jugó en el estadio El Gigante de la Ruta 9, contó con el arbitraje de Fernando Sampietro, Roberto Smith y Ariel Rosas, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 25-21, 47-37 y 63-58.

Desde el comienzo, Independiente encontró respuestas ofensivas para marcar diferencias. Con buena circulación de pelota, efectividad y mucha intensidad, el local logró imponer condiciones frente a un rival que llegaba con la posibilidad de cerrar la serie. A pesar de la reacción de Gimnasia en el complemento, el equipo de Oliva nunca perdió la concentración y supo mantenerse firme en los momentos más complejos del partido.

En el cierre apareció el carácter del conjunto cordobés. Independiente defendió con solidez las últimas posesiones, sostuvo la ventaja mínima y terminó celebrando junto a su gente un triunfo fundamental para extender la serie.

Rolando Vallejos fue el goleador del ganador con 16 puntos, acompañado por Patricio Tabárez y Fortunato Rolfi, ambos con 12 unidades. En la visita, Martiniano Dato terminó como máximo anotador del encuentro con 20 tantos, informó Prensa Independiente.

De esa manera, este viernes a las 21 también en Oliva, se jugará el cuarto punto de la serie.

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Síntesis

Independiente 78 / Gimnasia 76

Independiente (25+22+16+15): Fortunato Rolfi 12, Nicolás Marcucci 7, Patricio Tabárez 12, Rolando Vallejos 16 y Agustín Cáffaro 10 (fi); Enzo Filippetti 5, Francisco Conrradi 8, Martín Fernández 0, Agustín Pautasso 7, Felipe Barrionuevo 0 y Valentín Duvanced 0. DT: Martín González.

Gimnasia (21+16+21+18): Emiliano Toretta 13, Federico Grun 8, Martiniano Dato 20, Anyelo Cisneros 5 y Bryan Carabalí 7 (fi); Jesús Centeno (x) 2, Marcos Chacón 7, Carlos Rivero 3, Mauro Cosolito 0, Sebastián Carrasco 10 y Kenneth Horton 1. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 25-21, 47-37 y 63-58.

Arbitros: Fernando Sampietro, Roberto Smith y Ariel Rosas.

Estadio: El Gigante de la Ruta 9 (Oliva).

Serie: Gimnasia 2-1.

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Panorama – Cuartos de final – Juego 3

MIERCOLES 13

En La Bombonerita - CABA

- Ferro Carril Oeste 90 (2) / Regatas Corrientes 75 (1).

En El Gigante de la Ruta 9 – Oliva

- Independiente 78 / (1) Gimnasia y Esgrima 76 (2).

JUEVES 14

En Estructuras Pretensa Atenas – Córdoba

21:00 Instituto (1) vs Quimsa (1).

En La Bombonerita

22:10 Boca Juniors (2) vs Oberá TC (0).

Foto: Prensa Independiente de Oliva