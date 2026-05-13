Gimnasia quiere liquidar la serie en Oliva

Con un 2-0 a su favor, visita este miércoles a Independiente por el tercer punto de los playoffs de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. El partido comienza a las 21.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este miércoles a Independiente de Oliva por el tercer juego de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet, que lo tiene en ventaja por 2-0.

El partido, que se jugará en el estadio El Gigante de la Ruta 9, dará comienzo a las 21, en donde el “Verde” buscará una nueva victoria para así convertirse en el primer semifinalista de la competencia. El partido tendrá el arbitraje de Fernando Sampietro, Roberto Smith y Ariel Rosas.

El equipo, que conduce el rosarino Pablo Favarel, ganó los dos primeros juegos disputados en el Socios Fundadores, escenario donde este año perdió un solo partido.

En ese contexto, Gimnasia arrancó fuerte la serie imponiéndose en el primer punto por 78-66, en un partido donde, donde brilló el base chileno Sebastián Carrasco, autor de 21 puntos.

También fueron clave los aportes de Anyelo Cisneros (15 tantos, 6 asistencias y 2 recuperos), Martiniano Dato (10 unidades, 4 rebotes y 2 pases gol) y el trabajo defensivo del pívot Bryan Carabalí, con 8 tantos, 9 rebotes y 7 tapas.

En el cuadro cordobés, los mejores fueron Agustín Cáffaro (13 puntos) y Enzo Filippetti (11 tantos y 7 rebotes).

Dos días después, volvieron a enfrentarse en el Socios, y otra vez se impuso Gimnasia por 77 a 72.

En un partido diferente al primero, en el “Verde” se destacaron Dato, quien fue el goleador del equipo con 14 tantos, Carrasco aportó 12 unidades y Cisneros hizo 11. Además, Carabalí marcó 10 puntos, bajó 9 rebotes y metió 5 tapas.

Filippetti con 17 puntos y Fortunato Rolfi con 16, fueron los mejores en el elenco que conduce el cordobés Martín González.

Este miércoles se vuelven a ver las caras e Independiente saldría con Fortunato Rolfi, Nicolás Marcucci, Patricio Tabárez, Rolando Vallejos y Agustín Cáffaro.

En el banco estarán Enzo Filippetti, Francisco Conrradi, Martín Fernández, Felipe Barrionuevo, Agustín Pautasso, Valentín Duvanced y Carlos Hurtado.

Gimnasia, mientras tanto, saldrá con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. Como relevos estarán Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Mauro Cosolito, Kenneth Horton, Carlos Rivero y el juvenil Jesús Centeno.

En caso de un cuarto partido, el mismo se jugará este viernes desde las 21, también en Oliva. Y si la serie se estira a un quinto juego, el mismo tendrá lugar el lunes en el Socios Fundadores.

Panorama – Cuartos de final – Juego 3

MIERCOLES 13

En La Bombonerita - CABA

20:00 Ferro Carril Oeste (1) vs Regatas Corrientes (1).

En El Gigante de la Ruta 9 – Oliva

21:00 Independiente (0) vs Gimnasia y Esgrima (2).

JUEVES 14

En Estructuras Pretensa Atenas – Córdoba

21:00 Instituto (1) vs Quimsa (1).

En La Bombonerita

22:10 Boca Juniors (2) vs Oberá TC (0).