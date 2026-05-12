Boca aplastó a Oberá y se puso 2-0 en los playoffs

El “Xeneize” ganó de visitante por 102-80 y quedó a un paso de meterse en las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. Este jueves se juega el tercer punto de la serie en la Bombonerita.

Boca Juniors derrotó de visitante a Oberá Tenis Club de Misiones por 102-80 y de esa manera colocó la serie 2-0 de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Dr. Luis Augusto Derna, tuvo el arbitraje de Juan Fernández, Alejandro Zanabone y Jorge Chávez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 16-22, 35-41 y 56-73.

El destacado de la noche para OTC fue Alejo Azpilicueta con 20 puntos, mientras que en el “Xeneize”, Santiago Scala marcó 21 (5/7 en triples). Boca fue letal en sus números con 52% en triples (18/34), 55% en dobles (19/34) y 55% en libres (10/18).

El “Celeste “batalló el juego, pero no pudo responder a la alta eficacia que tuvo el “Xeneize”, principalmente en el tercer parcial que fue donde se produjo el quiebre definitivo en el marcador.

El juego había iniciado con cierta paridad, con el local apostando a la tarea ofensiva de Agustín Brocal y Daviyon Draper. En tanto que Boca respondía con Scala, Agustín Barreiro y Francisco Cáffaro en la pintura. El primer tiempo terminó 35-41 tras parciales de 16-22 y 19 iguales.

En la reanudación del juego, los dirigidos por el comodorense Nicolás Casalánguida fueron letales en triples, marcaron Barreiro y Scala, ambos por duplicado, más uno de Michael Schmidt y Nicolás Stenta; llegando a estar más de 20 puntos arriba en el marcador. Ese parcial culminó 21-32 para la visita.

En los últimos diez, OTC buscó acortar distancias, pero no encontró el camino para mejorar su rendimiento. Mientras que Boca cuidó el marcador, además siguió lastimando desde el perímetro con Franco Giorgetti, Martín Cuello y Scala para darle un cierre a su favor. El parcial, nuevamente se lo llevó la visita por 24-29 para sellar el marcador 102-80.

Este jueves desde las 22:10 se jugará el tercer punto de la serie en la Bombonerita.

Síntesis

Oberá 80 / Boca 102

Oberá (16+19+21+24): Bruno Sansimoni 12, Agustín Brocal 14, Santiago Barrales 6, Daviyon Dreper 9 y William Vorhees 7 (fi); Dwayne Russell 6, Lucas Andújar 2, Alejo Azpilicueta 20 y

Jabari Bird 4. DT: Fabio Demti.

Boca (22+19+32+29): Santiago Scala 21, Michael Smith 12, Nicolás Stenta 8, Agustín Barreiro 13 y Francisco Cáffaro 5 (fi); Franco Giorgetti 16, Sebastián Vega 5, Wayne Langston 8, Martín Cuello 5, Lucas Faggiano 4 y Juan Martín Guerrero 5. DT: Nicolás Casalánguida.

Parciales: 16-22, 35-41 y 56-73.

Arbitros: Juan Fernández, Alejandro Zanabone y Jorge Chávez.

Estadio: Dr. Luis Augusto Derna (Oberá).

Serie: Boca 2-0.