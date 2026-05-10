Se impuso de local 77-72 ante Independiente y se colocó 2-0 en los playoffs de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet. El miércoles se jugará el tercer punto en Oliva.

Gimnasia volvió a ganar y está a una victoria de meterse en semis

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia quedó a una victoria de meterse en las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, al derrotar de local a Independiente de Oliva por 77-72, para de esa manera dejar 2-0 la serie de cuartos de final.

El encuentro, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Oscar Brítez, Sergio Tarifeño y Raúl Sánchez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 15-20, 31-37 y 61-48.

El primer cuarto (15-20) lo dominó la visita, apoyado por el goleo de Rolando Vallejos y Fortunato Rolfi, quienes entre los dos anotaron 9 puntos de los 20 de su equipo. Mientras en el local, los mejores eran Martiniano Dato y Marcos Chacón, los dos con cuatro tantos.

En el segundo cuarto, Independiente siguió al frente en el marcador y con el goleo de Enzo Filippetti (6) y Francisco Conrradi (4), hicieron que la I se vaya a los vestuarios arriba por seis (31-37). En Gimnasia, mientras tanto, se destacaba Kenneth Horton con dos triples.

La visita había sacado siete puntos de ventaja (27-34) con un triple de Vallejos, por lo que a 4’02” para el final del segmento de juego, Pablo Favarel, DT del elenco sureño, tuvo que pedir minuto.

Pero en el tercer cuarto, Gimnasia ajustó las marcas, defendió mejor y así pudo dar vuelta un partido que se le hizo difícil desde el mismo inicio, pese a que arrancó ganando el juego 4-0.

Dato y Sebastián Carrasco, ambos con 7 tantos, lideraban la ofensiva del local, mientras que Rolfi y Filippetti, los dos con cuatro, eran los mejores en el cuadro del cordobés Martín González.

Gimnasia metió un parcial de 30-11, que fue clave y que le permitió ganar el tercer cuarto por 13 (61-48).

Llegaron los últimos diez minutos, e Independiente igualó el partido en 67 con un triple de Nicolás Marcucci, y desde ese instante el partido se hizo más parejo.

Gimnasia lo supo cerrar desde la línea con Chacón, quien fue clave en el último cuarto aportando 7 puntos. Carabalí volvió a tapar todo lo que se le cruzaba, y con Cisneros y Dato anotando, el local se quedó con un trabajado, pero merecido triunfo que le permite ir con el ánimo en alto a Oliva.

En Gimnasia, Dato fue el goleador con 14 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos. El entrerriano estuvo muy bien acompañado por Chacón con 13 tantos, 6 rebotes, 2 pases gol y 4 recuperos, Cisneros aportó 11 unidades, 6 rebotes y 2 recuperos, mientras que Carrasco aportó 12 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias.

Además, el pivot ecuatoriano Bryan Carabalí volvió a destacarse con 10 tantos, 9 rebotes y 5 tapas.

Por el lado de la visita, su mejor hombre en ofensiva fue Filippetti, quien resultó el goleador del partido con 17 unidades, 8 rebotes y 2 recuperos, mientras que Rolfi lo escoltó con 16 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias, pero tuvo 5 pérdidas de balón.

De esa manera, Gimnasia se puso 2-0 y viajará tranquilo a Oliva para afrontar este miércoles el tercer juego de la serie donde buscará meterse en una nueva semifinal.

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Síntesis

Gimnasia 77 / Independiente 72

Gimnasia (15+16+30+16): Emiliano Toretta 2, Federico Grun 4, Martiniano Dato 14, Anyelo Cisneros 11 y Bryan Carabalí 10 (fi); Marcos Chacón 13, Sebastián Carrasco 12, Carlos Rivero 2, Mauro Cosolito 3 y Kenneth Horton 6. DT: Pablo Favarel.

Independiente (20+17+11+24): Fortunato Rolfi 16, Nicolás Marcucci (x) 8, Patricio Tabárez 0, Rolando Vallejos 8 y Agustín Cáffaro (x) 5 (fi); Francisco Conrradi 9, Enzo Filippetti 17, Martín Fernández 8, Valentín Duvanced 1, Felipe Barrionuevo 0 y Agustín Pautasso 0. DT: Martín González.

Parciales: 15-20. 31-37 y 61-48.

Arbitros: Oscar Brítez, Sergio Tarifeño y Raúl Sánchez.

Estadio: Socios Fundadores.

Serie: 2-0 Gimnasia.

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Panorama de cuartos de final (2º Juego)

DOMINGO 10

En el Socios Fundadores – Comodoro Rivadavia

- Gimnasia y Esgrima 77 (2) / Independiente 72 (0).

En el Fortín Rojinegro - Corrientes

- Regatas Corrientes 81 (1) / Ferro Carril Oeste 60 (1).

LUNES 11

En el estadio Dr. Luis Augusto Derna – Oberá

20:30 Oberá TC (0) vs Boca Juniors (1).

En el estadio Ciudad – Santiago del Estero

21:00 Quimsa (1) vs Instituto (0).

Foto: Prensa Gimnasia