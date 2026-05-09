Quimsa aplastó a Instituto y se puso 1-0

La “Fusión” derrotó a “La Gloria” 85-59 en el inicio de los cuartos de final de la Liga Nacional. Leonardo Lema anotó 21 puntos en el ganador.

Quimsa de Santiago del Estero derrotó este sábado con autoridad a Instituto de Córdoba por 85-59 para de esa manera, colocarse 1-0 en la serie que disputan por los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se disputó en el estadio Ciudad, tuvo el arbitraje de Juan Fernández, Jorge Chávez y Danilo Molina, y los parciales fueron los siguientes: 19-15, 41-22 y 68-40.

En el inicio la visita tomó protagonismo con la eficacia de Gastón Whelan y Tomás Monacchi, del otro lado aciertos de Leonardo Lema y Fausto Ruesga a distancia emparejaron el parcial. Un triple de Ruesga sobre el cierre del cuarto ponía el 19-15 para el local.

El juego siguió palo a palo, hasta que Diego Figueredo y Lema (volcada) aumentaron la ventaja para Quimsa. Instituto entraron en una laguna ofensiva y los santiagueños lo cerraron con Brandon Robinson y Jerome Meyinsse para un cómodo 41-22 rumbo al entretiempo.

Whelan protagonizó los ataques de Instituto, la “Fusión” respondió con Robinson y un Figueredo fino desde el perímetro. Las salidas de Leandro Vildoza y Monacchi del juego le permitieron al local controlar el cuarto, 68-40 con diez minutos por jugar.

El último cuarto no cambió la historia, ambos entrenadores alargaron sus planteles y la victoria fue para Quimsa por 85 a 59.

Lema anotó 21 puntos y colaboró con 6 rebotes, además Diego Collomb sumó 12 tantos, Robinson 10 y Figueredo 10. En la Gloria 13 para Gastón Whelan y 10 Nicolás Copello. La historia seguirá este lunes desde las 21 en el Estadio Ciudad.

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Síntesis

Quimsa 85 / Instituto 59

Quimsa (19+22+27+17): Diego Figueredo 10, Brandon Robinson 10, Leonardo Lema 21, Tyren Johnson 2 y Jerome Meyinsse 8 (fi); Fausto Ruesga 9, Sebastián Orresta 4, Sammie Freeman 5, Matías Solanas 2, Diego Colomb (x) 12, Sebastián Bogado 0 y Lucio Mantovani 2. DT: Lucas Victoriano.

Instituto (15+7+18+19): Leandro Vildoza 6, Gastón Whelan 13, Nicolás Copello 10, Tomás Monacchi (x) 9 y Javier Saiz 0 (fi); Leonel Schattmann 0, Vicente Garello 5, Fausto Moussa 5, Kadir Pomare 3, Luca Salvetti 2, Jerson Caicedo 4 y Bautista Corsi 2. DT: Sebastián González.

Parciales: 19-15, 41-22 y 68-40.

Arbitros: Juan Fernández, Jorge Chávez y Danilo Molina.

Estadio: Ciudad (Santiago del Estero).

Serie: Quimsa 1-0.