Secuestraron 13 kilos de marihuana con destino de venta en Comodoro

Durante la madrugada de este viernes, Gendarmería y Prefectura realizaron nueve allanamientos tanto en esta ciudad como en El Bolsón. Detuvieron a siete personas e incautaron once armas de fuego, además de dinero y más estupefacientes.

Durante la madrugada de este viernes, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia se produjeron un total de nueve allanamientos en Comodoro Rivadavia, en Chubut y El Bolsón, en Río Negro.

Como consecuencia de los procedimientos realizados, fuentes judiciales informaron que siete personas resultaron detenidas, al tiempo que se secuestraron once armas de fuego, drogas y dinero.

Como parte de esos secuestros, en uno de los allanamientos incautaron un cargamento de 13 kilos de marihuana, destinado para su comercialización en Comodoro Rivadavia, se indicó.

La investigación se inició en los últimos meses y permitió detectar a un grupo de personas dedicado al comercio de estupefacientes en Comodoro Rivadavia. La provisión de droga se producía principalmente por vía terrestre. Además, llamó la atención el circuito económico de la actividad investigada, reflejado en un flujo de transferencias millonarias entre varias de las personas hoy detenidas.

Tanto en la investigación como en los procedimientos nocturnos llevados a cabo intervino en forma conjunta personal de la Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, fuerzas federales que en forma coordinada asistieron a la Unidad Fiscal.

En las próximas horas se celebrará la audiencia de control de legalidad de las detenciones producidas, la pertinente formalización por violación a la ley de estupefacientes Nro. 23.737 y la eventual aplicación de medidas de prisión preventiva a los imputados.