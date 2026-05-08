Un camión volcó cerca de Garayalde

La presencia de nieve y escarcha sobre la ruta Nacional 3 habrían influido en el despiste y vuelco del camión que transportaba diez toneladas de langostino.

Un camión de la empresa Pesquera del Sud protagonizó, este viernes a la mañana, un vuelco sobre la ruta Nacional N° 3, en cercanías de Garayalde.

El siniestro vial se produjo en medio de las complicadas condiciones climáticas que afectan a la región.

Según informó personal policial, el conductor del Mercedes-Benz Atego 2426 circulaba en sentido sur-norte cuando perdió el control del rodado a raíz de la nieve y la escarcha sobre la calzada.

El vehículo terminó sobre la banquina y volcó debido al peso de la carga.

El camión transportaba casi 10 toneladas de langostinos en distintas presentaciones, mercadería que debió ser resguardada mientras esperaban la llegada de personal para realizar el traslado y retirar el vehículo del lugar.

El conductor fue examinado por personal sanitario de Garayalde y no presentaba lesiones.