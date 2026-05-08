Máximo Kirchner se somete a operación: el mensaje sobre Cristina

El diputado nacional Máximo Kirchner se someterá este viernes a una cirugía programada y dijo que, si bien le hubiera gustado que si madre estuviera acompañándolo, él le sugirió "especialmente que no lo haga".

"Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes". señaló..

Asimismo, añadió: "En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan".__IP__

"Por otro lado, quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga", indicó, según recuperó Noticias Argentinas.