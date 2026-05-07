Perforaron para estudios y ahora se filtra la lluvia

Se trata de un orificio de unos doce metros de profundidad que perforó, en la calle Diego Simón, la empresa encargada de los estudios en el barrio Los Tilos. Ahora está filtrando agua al subsuelo, afectando las bases de las edificaciones.

Un profundo pozo sin tapar realizado hace un mes pone en riesgo las casas de las dos manzanas que colindan con la calle Diego Simón, en el barrio Los Tilos. Se trata de uno de los sectores de Kilómetro 3 afectados por el deslizamiento del cerro Hermitte.

El pozo fue perforado hace un mes por la empresa encargada de los estudios de suelo en el sector. Pero no fue sellado y comenzó a filtrarse agua, a partir de las intensas lluvias que se registran desde el miércoles en Comodoro Rivadavia.

La situación pone en riesgo a las viviendas del sector, por las filtraciones en el subsuelo arcilloso que afectan las bases de las casas.

Referentes del barrio ya pusieron en conocimiento de la situación a autoridades municipales.