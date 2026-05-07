La Fiesta Retro vuelve al Centro Gallego

El encuentro se realizará el sábado 9 de mayo desde las 23 en España 666. La propuesta reunirá clásicos de los ‘80 y ‘90 con música, recuerdos y un show audiovisual pensado para revivir épocas inolvidables.

La Fiesta Retro tendrá una nueva edición este sábado 9 de mayo en el Centro Gallego, ubicado sobre España 666. La apertura será a las 23 horas y contará con la participación de Fernando Maza y DJ Lagarto.

Fernando Maza, oriundo de Junín, provincia de Buenos Aires, comenzó su recorrido como DJ a los 16 años. Durante la pandemia inició transmisiones en redes sociales para acompañar al público y, con el regreso de los eventos presenciales, comenzó a presentarse en distintas ciudades del país con fiestas temáticas dedicadas a los clásicos de los ‘80 y ‘90.

Su propuesta combina música e imágenes con relatos vinculados a canciones y artistas que marcaron una generación. El repertorio incluye clásicos internacionales, rock nacional, música latina y los tradicionales “lentos”.

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Entre los artistas que forman parte de sus sets aparecen Michael Jackson, Madonna, Erasure, Virus y Soda Stereo, en una noche pensada para revivir recuerdos y volver a la pista de baile.

“Esta será la quinta vez que vuelvo a Comodoro Rivadavia”, expresó Maza, quien además destacó el entusiasmo del público local. “Quiero transportar y hacer sentir de 18 o 20 años a cada uno del público”.

Las entradas anticipadas pueden conseguirse al 2974727477, en Merlin Disco, Tienda Hugui Bugui y El Caimán, además de la plataforma MB Ticket.