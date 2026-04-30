El comodorense Rodrigo Almonacid participa del debut discográfico de Orquesta Invisible

El bandoneonista integra el proyecto dirigido por Julio Coviello, que presentará Huella el 30 de mayo en el Palacio Libertad (ex CCK). El álbum incluye “Ceniza”, una obra con su firma surgida a partir de materiales propios.

El bandoneonista comodorense Rodrigo Almonacid es parte de Orquesta Invisible, el proyecto dirigido por Julio Coviello que presentará su primer disco, Huella, el próximo 30 de mayo en la Plaza Seca del Palacio Libertad (ex CCK). La edición del álbum coincide con el primer aniversario del grupo, que sostuvo presentaciones regulares en La Tierra Invisible y otros escenarios.

Dentro del repertorio, Almonacid aporta “Ceniza”, una obra surgida a partir de materiales propios que fueron reelaborados en el intercambio con el director. “Me animé a mostrar algo que había escrito hace muchos años”, cuenta, y detalla el proceso: “Le mandé dos y cuando llegué a su casa me mostró que de los dos había hecho uno, porque estaban en la misma tonalidad, con armonías muy parecidas, más bien rockeras, porque es la música con la que nosotros nos fuimos formando” .

La dinámica de trabajo del ensamble también se refleja en composiciones colectivas como “Centenera”. “En uno de los ensayos propuso armar un tango, donde fue tirando pautas y el que podía aportaba desde su instrumento alguna melodía y una rítmica”, explica Almonacid sobre ese proceso, que luego derivó en una versión más desarrollada en encuentros posteriores.

El disco reúne once piezas, entre ellas tangos firmados por Coviello y otros integrantes, además de un candombe. La propuesta musical se apoya en la idea de construcción compartida. “Una huella es muestra de movimiento y se construye entre mucha gente que transita por el mismo sendero”, plantea el director sobre el concepto del álbum.

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Foto: Carina Stanzione

El grupo ensaya semanalmente en el espacio cultural La Tierra Invisible, donde también se gestaron parte de las composiciones colectivas, entre ellas “Clave blanca” y la propia “Ceniza”, desarrollada entre Almonacid y Coviello. En ese ámbito se consolidó el repertorio que ahora toma forma discográfica.

La presentación contará con la participación de la cantante Sofía Verna como invitada en tres temas. Sobre la propuesta, la artista destaca el enfoque del ensamble: “Es muy diferente tocar, que involucrarse directamente desde la composición. Me parece algo supervalioso porque es la forma de decir ‘mirá este proceso, vivilo vos en tu propia carne’”.

El lanzamiento de Huella sintetiza el recorrido inicial de Orquesta Invisible y su búsqueda estética. En paralelo, el arte de tapa también responde a esa lógica: una baldosa de hormigón armado construida colectivamente, a partir de una idea del artista Dema junto a integrantes y colaboradores del proyecto, que traslada al plano visual la noción de huella en clave urbana.

La formación está integrada por violines, viola, cello, bandoneones —entre ellos el de Almonacid—, piano y contrabajo, en un esquema orquestal que articula trayectorias individuales con una producción centrada en la composición y el trabajo conjunto.

Huellas - Ficha Técnica

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Centenera (O.Invisible)

Ceniza (Coviello-Almonacid)

Clave blanca (O.Invisible)

18 de julio (Coviello)

Delirio (Coviello-Gignoli)

El cedrón y la lechuza (Coviello-Di Lorenzo)

Y la quería (Guerrero-Coviello)

El tuerto (Coviello)

Seis puntos (Coviello)

Lengua seca (Coviello)

Perro cimarrón (Coviello-Bustos)

Violines: Paula Corrarello, Santiago Moore, Mabel Echevarría

Viola: Fernando Estrup

Cello: Dolores Velasco

Bandoneones: Julio Coviello (dir), Rodrigo Almonacid, Mariano Burnengo

Piano: Patricia Szilagyi

Contrabajo: Alex Valdés

Arte de tapa: obra colectiva de Dema, Dani López, Fernando Estrup, Rodrigo Almonacid, Cari Aimé, Julio Coviello.

Edición y Mezcla: Boris Lawler

Master: Edgardo González

Técnico de grabación: Agustín Silberleib

Grabado en Dr. F el 13 y 20 de diciembre de 2025