Un exempleado intentó incendiar el circo tras ser despedido

El hecho ocurrió en el patio del colegio Perito Moreno. El fuego fue controlado a tiempo por empleados antes de la llegada de los bomberos.

Un intento de incendio intencional se registró cerca de las 22 horas de este miércoles en el patio del colegio Perito Moreno, ubicado en la intersección de avenida Ducós y calle Mitre.

Según se informó, el presunto autor sería un exempleado del circo que había sido despedido horas antes y que regresó al lugar con intenciones de venganza. El hombre inició un foco ígneo sobre el escenario de la carpa, pero la rápida intervención de trabajadores, quienes advirtieron la presencia de humo, permitió sofocar las llamas antes de que se propagaran.

El sospechoso fue encontrado en las inmediaciones prácticamente in fraganti y reducido por los propios empleados, quienes posteriormente lo entregaron a efectivos de la Seccional Primera, que procedieron a su detención.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, aunque al momento de su arribo el foco ígneo ya había sido controlado. No se registraron personas heridas ni daños de magnitud.