El mediático mostró una salida tras el fallo judicial por la muerte de su amigo y recibió una catarata de críticas.

Felipe Pettinato fue al cine tras la condena y lo fulminaron en redes

Tras conocerse la sentencia en su contra, Felipe Pettinato volvió a quedar en el centro de la escena por una publicación que no pasó inadvertida.

El hijo de Roberto Pettinato compartió en sus redes sociales una salida al cine apenas días después del fallo judicial que lo condenó a tres años de prisión en suspenso por el incendio en el que murió su amigo, el neurólogo Melchor Rodrigo.

En las imágenes que difundió, se lo pudo ver distendido y de buen humor, disfrutando de la función junto a una amiga. Incluso, subió videos con comentarios relajados tras la proyección, lo que generó una rápida repercusión.

La reacción en redes sociales fue inmediata: numerosos usuarios cuestionaron su actitud y consideraron que el tono de sus publicaciones resultaba inapropiado teniendo en cuenta la cercanía con la resolución judicial y la gravedad del caso.

El fallo, que determinó su responsabilidad por incendio culposo seguido de muerte, no implica cumplimiento efectivo de prisión, aunque sí establece una serie de condiciones, entre ellas la continuidad de tratamientos vinculados a sus adicciones y el cumplimiento de pautas de conducta.

En ese marco, su reaparición pública abrió un fuerte debate. Mientras algunos sostuvieron que tiene derecho a retomar su rutina tras atravesar el proceso judicial, otros lo criticaron con dureza por lo que interpretaron como una falta de empatía frente a lo ocurrido.

Hasta el momento, Pettinato no se pronunció sobre la polémica, pero su publicación volvió a instalar el tema en la agenda y generó un intenso intercambio de opiniones en el mundo digital.