Fue interceptada por policías tras el hurto en una verdulería junto a otro joven. Ocurrió en el barrio Ceferino.

Una joven de 20 años fue detenida por robar una bolsa de papas

Una mujer de 20 años fue aprehendida durante la noche del jueves en el barrio Ceferino. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) en inmediaciones de la avenida Rivadavia.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos advirtieron la presencia de dos personas que corrían por la vía pública transportando dos bolsas de papas de gran tamaño. Al impartirles la voz de alto, ambos sospechosos intentaron escapar, para lo cual arrojaron la mercadería en la intersección de avenida Rivadavia y calle Segundo Sombra.

En ese contexto, el personal policial logró interceptar a la mujer, identificada como LEC, mientras que el hombre que la acompañaba logró escapar por calles aledañas y no pudo ser localizado.

El comercio damnificado fue la verdulería Los Nogales, ubicada sobre calle homónima al 800. Su propietario, Wilson Yavo, constató el faltante de mercadería tras revisar las cámaras de seguridad, donde quedó registrada la maniobra delictiva.

La causa quedó a cargo de la funcionaria de Fiscalía, Belén Rementería, con intervención de la Oficina Judicial, representada por Agustina Huaiquil. Se dispuso la imputación de la aprehendida por el delito de hurto en grado de tentativa y, posteriormente, recuperó la libertad.