Mauricio Jones expuso la precariedad laboral y las posibles consecuencias en la actividad aeronáutica.

El crudo relato de un observador de Esquel despedido del Servicio Meteorológico

El impacto de los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en Esquel sigue generando repercusiones. En esta oportunidad, quien tomó la palabra fue Mauricio Jones, uno de los observadores meteorológicos desvinculados, que puso el foco no solo en su situación laboral, sino también en las consecuencias que puede tener la medida en el funcionamiento del servicio.

“Lamentablemente la semana pasada nos llegó esta noticia, que estábamos desvinculados de nuestro trabajo”, relató.

Según explicó a EQS, el recorte afectó a dos de los ocho observadores que se desempeñaban en la ciudad. “De ocho observadores que somos, hicieron un recorte de dos personas y quedamos afuera los dos con menos antigüedad”, indicó.

Además, remarcó que se trata de una decisión que se repitió en distintos puntos del país. “Fueron despidos en todo el país, desde La Quiaca hasta Ushuaia; en muchos lugares se sufrieron despidos, dos o tres personas por estación”, señaló.

En ese marco, agregó: “Debemos cumplir este mes y después ya quedamos totalmente desvinculados”.

PRECARIEDAD LABORAL Y AÑOS DE SERVICIO

Jones también hizo hincapié en las condiciones laborales dentro del organismo. “Yo estaba hace más de 9 años prestando servicios, siempre con la modalidad de contratado”, explicó.

En esa línea, detalló que los contratos eran renovados periódicamente: “En una época estuvimos con contratos cada tres meses y después continuamos con la modalidad del contrato desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre”.

Al mismo tiempo, cuestionó la falta de derechos al momento del despido. “Como pusieron ellos, no tengo derecho a indemnización”, afirmó. Y agregó una frase que resume su experiencia: “La misma institución que te formó es la que te deja fuera”.

En ese contexto, remarcó que no se trata de casos aislados: “Tengo otros compañeros que tienen más de 15 años de antigüedad y con la misma modalidad (contratados)”. Y expresó: “Cuando te pasa decís ‘soy un número más’”.

IMPACTO EN EL SERVICIO Y LA SEGURIDAD

Uno de los puntos más sensibles del testimonio tiene que ver con el funcionamiento de la estación meteorológica de Esquel. Según explicó, la reducción de personal deja al servicio en una situación límite.

“La estación meteorológica Esquel queda con personal mínimo; están limitados a que si alguien se enferma o pasa algo, están complicados”, advirtió.

Además, planteó su preocupación por la actividad aeronáutica. “Nunca imaginamos que iban a tocar la parte aeronáutica; sin información meteorológica un vuelo no puede operar”, sostuvo.

En ese sentido, subrayó la importancia estratégica de la estación local: “Es el único dato oficial que hay en la zona cordillerana; con estos recortes, obviamente quedan más frágiles los sistemas de alerta temprana”.

Detrás de los números, también hay historias personales. Sobre su compañera despedida, Jones contó: “Era el único trabajo que tenía y, bueno, ella tiene tres hijos; así que, como te imaginarás, es una situación complicada”.

En su caso, señaló que cuenta con una alternativa laboral, aunque en desarrollo: “Hace un tiempo me abrí un local y lo estoy haciendo crecer todavía... por lo menos tengo esto momentáneamente”.

Mientras tanto, la incertidumbre sigue presente entre los trabajadores que continúan en funciones, en un contexto donde —según advierten— el sistema quedó reducido al mínimo indispensable.