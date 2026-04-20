Es tras los despidos en el SMN. La huelga será el viernes 24 en todo el país, entre las 5 de la mañana y las 12.

ATE amenaza con que no podrán despegar los aviones por la medida de fuerza

Luego de que el Gobierno despidiera a 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los empleados llevarán adelante una medida de fuerza este viernes en todo el país, entre las 5 de la mañana y las 12.

“Los aviones no van a poder despegar sin nuestra información meteorológica”, resaltaron desde el gremio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

“Estamos mal. Son 140 familias que se quedan en la calle, sin trabajo. Y nos dicen que hay 100 más de acá a octubre. Es un vaciamiento del servicio”, dijo la delegada de ATE en el SMN, Ana Saralegui. “Es realmente preocupante porque queda indefensa la población ante la falta de datos; nuestros pronósticos y alertas van a ser más débiles”, agregó en diálogo con AM 530.

Según la representante sindical, en la planta permanente del organismo quedaron unos 600 empleados tras esta primera ola de despidos. “Necesitamos un mínimo de 1200 trabajadores para estar en la planta mínima, óptima”, agregó Saralegui.

La mujer contó: “Lo que están haciendo ahora [las autoridades del Gobierno], por ejemplo, es no tener observaciones de noche. De noche, en muchos lugares vamos a estar desprotegidos. En ese sentido es que nosotros hablamos de un apagón meteorológico. Son 30 estaciones meteorológicas que ahora no informan. Es una barbaridad”.

Saralegui aseguró que “les sale más barato tenernos que no tenernos. Las pérdidas económicas que se pueden generar, por ejemplo en el campo, por un mal pronóstico son muy grandes; pueden ser muy cuantiosas. Lo mismo para el transporte aéreo y marítimo. Se va a notar un día que haya un fenómeno severo y que no lo hayamos podido ver”.

Qué medida tomó el Gobierno en el SMN

Días atrás, 140 empleados del SMN recibieron telegramas de despido. Según detallaron voceros del Ministerio de Defensa a este diario, esta sería solo la primera de las tres etapas de un proceso que apunta a “modernizar el organismo”. A pesar de ello, aseguran, los servicios que ofrece el organismo no se verían afectados.

La transformación implica principalmente automatizar el proceso de observación meteorológica, actualizar sistemas ya automatizados y renovar el software de análisis de datos del clima, se excusaron desde el Gobierno.

Al término de este año se sumarían las bajas de 30 civiles y “jubilables”, 15 militares a retiro, además de 20 personas en “pase a disponibilidad”, una figura dentro de la administración pública que supone una especie de limbo en el que pueden ser transferidas a otras dependencias.

Este no es el primer recorte en el organismo meteorológico. Desde el inicio de la actual gestión, el SMN ya despidió a más de 200 empleados. Luego de la primera ola de desvinculaciones en el Estado nacional, la cantidad de trabajadores había quedado por debajo de la dotación que había considerado óptima la última auditoría, realizada durante el gobierno de Mauricio Macri. Esta auditoría había establecido que el plantel ideal era de 1156 trabajadores.

La Nación