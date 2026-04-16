Docentes universitarios acumulan 17 meses de caída salarial

Según el último informe del sistema universitario, los salarios docentes acumulan 17 meses consecutivos de caída y una pérdida del 33,7% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, en un contexto donde la inflación supera ampliamente la evolución salarial.

Además, para recuperar el nivel salarial previo, los docentes necesitan un aumento del 50,7%, lo que da cuenta de la magnitud del deterioro.

Por esa razón, las distintas confederaciones gremiales docentes como CONADU Histórica, CONADU y FEDUN desarrollan esta semana una serie de medidas de fuerza, incluidos paros, movilizaciones, clases públicas y acciones de visibilización en universidades de todo el país.

“Estamos atravesando una situación crítica: llevamos 17 meses consecutivos de pérdida salarial y hoy necesitamos un aumento de más del 50% para recuperar lo que teníamos. Esto no es sostenible”, afirmó Daniel Ricci, secretario general de FEDUN.

El dirigente advirtió además sobre el impacto directo en el sistema universitario:

“Cada vez más docentes tienen que buscar otro trabajo o dejar la universidad porque el salario no alcanza. Así es imposible sostener la calidad educativa”.

Desde esa federación señalaron que la falta de convocatoria a paritarias agrava el conflicto: “No convocar a paritarias en este contexto es insólito, con todos los gobiernos hubo negociación, demuestra el profundo desprecio por las universidades”.

La jornada de paro impulsada para este viernes por FEDUN se da en el marco del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada judicialmente.

“El problema es claro: salarios en caída, sin paritarias y con una ley vigente que el Gobierno no cumple. Vamos a seguir en la calle hasta que haya una solución”, concluyó Ricci.