24 horas de actividades y reclamos en la UNPSJB

Con actividades abiertas a la comunidad y en el marco de un paro nacional, autoridades, docentes y no docentes impulsan la consigna “La Universidad no se apaga” para visibilizar la crisis presupuestaria y salarial del sector.

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) puso en marcha una jornada de 24 horas de actividades abiertas bajo la consigna “La Universidad no se apaga”, en sintonía con una iniciativa que se replica en instituciones de todo el país para visibilizar el reclamo por financiamiento y la situación salarial del sector.

El anuncio se realizó en conferencia de prensa, encabezada por el rector Gustavo Fleitas, junto a representantes gremiales docentes y no docentes. Allí se remarcó que la medida fue adoptada de forma unánime por las universidades nacionales, en articulación con gremios y federaciones estudiantiles.

“Es una forma de manifestar la presencia y el buen vínculo que tiene nuestra universidad con la comunidad”, expresó Fleitas, quien subrayó que la propuesta busca mostrar “la magnitud del trabajo que realizan las universidades públicas”.

La jornada contempla un amplio cronograma de charlas, visitas guiadas, actividades científicas, culturales y recreativas que se desarrollan tanto en la sede de Comodoro Rivadavia como en otras dependencias de la universidad en la Patagonia.

Por su parte Gloria Herrera, representante del gremio Asociación de Docentes Universitarios (ADU), explicó que la actividad se inscribe en una semana de paro nacional iniciada el lunes 13. “El reclamo tiene dos ejes centrales: la efectiva aplicación de la ley de financiamiento universitario y la reapertura de paritarias”, señaló.

En ese sentido, indicó que existen fallos judiciales cautelares vinculados a la implementación de la norma, y que el sistema universitario aguarda que se haga efectiva. Además, adelantó que el plan de lucha continuará con una movilización nacional prevista para los primeros días de mayo.

Desde el sector no docente, en tanto, José Giri también expuso durante la conferencia y advirtió sobre el escenario actual. “El presidente (Javier Milei) está incumpliendo la ley y está ahogando a las universidades”, sostuvo, y agregó que la falta de actualización presupuestaria impacta tanto en los salarios como en las becas estudiantiles.

Giri aseguró que la comunidad universitaria agotó las instancias institucionales para canalizar el reclamo y alertó que la situación “se vuelve cada vez más crítica” para el funcionamiento del sistema.

En conjunto, autoridades y gremios coincidieron en que la jornada apunta a reforzar el vínculo con la comunidad y convocar a la ciudadanía a participar activamente. “Estamos más unidos que nunca y la universidad está más presente y abierta que nunca”, expresaron al cierre.

Las actividades culminarán a las 8 de la mañana de este jueves con un desayuno abierto y una fotografía colectiva frente a la universidad, de la que participarán docentes, estudiantes, graduados, trabajadores y vecinos.