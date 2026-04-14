Auditarán al Fuero de Familia de Comodoro Rivadavia

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut, Andrés Giacomone, analizó la situación que se está viviendo con los Juzgados de Familia en Comodoro Rivadavia tras lo ocurrido con las actuaciones en la causa que derivó en la muerte de Angel Nicolás López, de 4 años de edad. En este caso, la mirada está puesta en el juez Pablo José Pérez; la asesora Verónica Roldán y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva (foto).

“La situación en Comodoro amerita un abordaje más rápido, más concreto, para verificar en principio esta situación”, dijo el ministro, quien adelantó que se está trabajando en “un análisis de todo lo acontecido en el fuero de Familia de Comodoro (Rivadavia), servicio de protección de menores; el juzgado de familia en sí”. Cabe acotar que se vienen denunciando irregularidades y supuestas arbitrariedades allí desde 2022, tal como publicó El Patagónico en numerosas oportunidades desde entonces, con casos en los que padres y abuelos pasaban –y aún pasan- años sin ver a sus hijos/nietos, hasta llegar a extremos como el de la bisabuela Silvia Behr, quien murió hace un mes sin poder revincularse con quienes había contribuido a criar.

Giacomone confirmó que la decisión de avanzar con una auditoría es para determinar cómo fue el funcionamiento que el sistema ha tenido en la muerte de Angel, ocurrida mientras permanecía en guarda de su madre biológica, Mariela Altamirano, quien había accedido a ella hace apenas cinco meses y luego de haberlo abandonado a los pocos meses de vida para irse a Córdoba. Desde entonces el chico estaba al cuidado de su padre, Luis López.

“Es un sistema que tiene una participación de distintos actores; entonces lo que tenemos que hacer es una evaluación conjunta, global, de institutos, tanto jurisdiccionales como administrativos; y dentro de ese marco vamos a hacer un análisis integral de la situación en general”, confirmó Giacomone.

El presidente del STJ puntualizó que “no sirve hacer un análisis solo particular sobre un organismo cuando fueron distintos actores los que fueron interviniendo en esta causa, así que hay que hacer un análisis conjunto para verificar cuál fue la situación de cada uno de estos actores y cuáles fueron las medidas que fueron tomando”.

La auditoría no tiene un plazo de finalización, ya que se extenderá el tiempo que sea necesario para poder establecer los roles y decisiones que se tomaron a lo largo del expediente que tuvo el trágico desenlace.