Impulsan una campaña para construir refugios comunitarios para perros en situación de calle

Desde Comodoro Animal convocan a vecinos a donar materiales y sumarse como voluntarios para fabricar cuchas que permitan resguardar a los animales del frío, la lluvia y las próximas nevadas.

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de las precipitaciones, Comodoro Animal puso en marcha una campaña solidaria destinada a construir cuchas comunitarias para perros en situación de calle. La iniciativa busca generar refugios resistentes al frío y al agua para afrontar las condiciones climáticas del invierno.

Desde la organización explicaron que necesitan la colaboración de la comunidad tanto a través de la donación de materiales como mediante la participación de voluntarios que puedan colaborar en las tareas de armado.

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Entre los elementos solicitados figuran pallets y maderas de descarte en buen estado, chapas enteras o recortes de gran tamaño, nylon grueso, silobolsas o lonas impermeables, además de clavos, tornillos, martillos y otras herramientas que puedan ser aportadas o prestadas.

Asimismo, convocan a personas con conocimientos básicos de carpintería o experiencia en trabajos manuales para sumarse a las jornadas de construcción. Según señalaron, una cucha elaborada con materiales reciclados puede convertirse en un resguardo fundamental para los animales expuestos a las inclemencias del tiempo durante el invierno.

Quienes deseen colaborar con materiales o participar de las jornadas de armado pueden comunicarse con Comodoro Animal a través de sus canales de contacto para coordinar la entrega de donaciones o incorporarse al equipo de trabajo. La organización también pidió difundir la campaña para ampliar el alcance de la convocatoria.