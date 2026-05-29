Incendio accidental destruyó un vehículo en el San Cayetano

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este viernes. Bomberos lograron controlar las llamas y las cámaras de seguridad descartaron la participación de terceros.

Un incendio vehicular se registró durante la madrugada de este viernes en el barrio San Cayetano. El hecho ocurrió alrededor de la 1:25 en la esquina de las calles Código 555 y O'Donnell.

Personal de la comisaría Seccional Sexta fue alertado sobre un automóvil en llamas y, al arribar al lugar, constató que el fuego afectaba a un Renault Megane, cuyas llamas se propagaban rápidamente.

Ante la situación, se solicitó la intervención del Destacamento de Bomberos N.º 1. La dotación, encabezada por el sargento Pablo Figueroa, trabajó en el lugar para extinguir el foco ígneo y evitar que el incendio generara mayores riesgos en la zona.

La propietaria del vehículo, una joven de 29 años, indicó a las autoridades que el rodado presentaba desperfectos mecánicos previos al siniestro.

Posteriormente, mediante el análisis de cámaras de seguridad aportadas por un vecino del sector, se confirmó que no hubo intervención de terceras personas en el inicio del fuego. Las imágenes permitieron establecer que el incendio se produjo de manera accidental, descartándose así un hecho intencional.