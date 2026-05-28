La compañía presentó nuevas suscripciones para usuarios, creadores y empresas. También probará planes premium para Meta AI.

Meta va a empezar a cobrar por usar Instagram, Facebook y Whatsapp

Meta acelera su estrategia de ingresos por suscripción y lanzó nuevos planes pagos para Instagram, Facebook y WhatsApp. La compañía anunció que comenzará a desplegar sus servicios "Plus" a nivel global con precios desde USD 2,99 por mes y confirmó pruebas para nuevas membresías dirigidas a creadores, empresas y usuarios de inteligencia artificial.

Desde la tecnológica adelantaron que todos estos servicios terminarán agrupados bajo la marca Meta One, que funcionará como el nuevo ecosistema de suscripciones de la compañía.

Qué incluye cada plan pago de Meta

Los usuarios podrán contratar Instagram Plus y Facebook Plus por USD 3,99 mensuales, mientras que WhatsApp Plus costará USD 2,99.

Según explicó la empresa, las funciones varían según cada aplicación. En Instagram y Facebook, las herramientas estarán enfocadas en personalización y crecimiento de audiencia. En WhatsApp, el foco estará puesto en mensajería y diseño.

Entre las nuevas funciones aparecen:

personalización de perfiles

reacciones animadas

métricas adicionales para Stories

listas ampliadas de audiencia

más chats fijados

stickers premium

tonos personalizados

temas visuales para WhatsApp

En el caso de Instagram Plus, los usuarios también podrán ver cuántas veces se volvió a reproducir una Story, extender publicaciones más allá de las 24 horas y publicar contenido destacado sin que aparezca en el feed principal de seguidores.

Meta señaló que estas funciones apuntan principalmente a creadores de contenido y usuarios intensivos de sus plataformas.

Se mantendrá el servicio Meta Verified

La compañía aclaró que los nuevos planes no reemplazan a Meta Verified, el servicio de verificación paga lanzado anteriormente.

Meta Verified seguirá ofreciendo verificación de identidad, protección contra suplantaciones y soporte prioritario. La empresa no descartó integrar servicios en el futuro, pero aseguró que por ahora ambos productos convivirán.

La inteligencia artificial (IA) de Meta no se queda atrás

Además de las suscripciones para redes sociales, Meta comenzará a probar nuevos planes para su asistente de inteligencia artificial.

La empresa lanzará dos opciones:

Meta One Plus: USD 7,99 mensuales.

Meta One Premium: USD 19,99 mensuales.

El plan Premium ofrecerá mayor capacidad de procesamiento para tareas complejas, respuestas más avanzadas y herramientas ampliadas de generación de imágenes y videos dentro de las aplicaciones de Meta.

La compañía explicó que el servicio gratuito seguirá disponible para usuarios casuales, mientras que las versiones pagas apuntarán a quienes usen funciones de IA de manera intensiva.

Las primeras pruebas comenzarán el próximo mes en Singapur, Guatemala y Bolivia.

Más funciones para creadores y empresas

Meta también iniciará pruebas de suscripciones para creadores y negocios en mercados como Arabia Saudita, Marruecos, Tailandia y Bangladesh.

El plan Meta One Essential, con un valor de USD 14,99 mensuales, incluirá verificación, protección de identidad y herramientas ampliadas para compartir enlaces y perfiles.

Por su parte, el plan Meta One Advanced, de USD 49,99 por mes, sumará ventajas de visibilidad dentro de Facebook e Instagram. Entre ellas aparecen mayor posicionamiento en búsquedas, promoción destacada en el feed y herramientas automáticas para atraer seguidores.

La empresa también incorporará estadísticas avanzadas, programación optimizada de contenidos, administración compartida de cuentas y alertas sobre reutilización de publicaciones para reclamar créditos de autoría.

BAE Negocios