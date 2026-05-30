Organizan una rifa solidaria en apoyo a Raúl Loncón

La iniciativa se realizará este domingo durante el clásico ante Huracán. Lo recaudado será destinado a acompañar el tratamiento médico de una de las figuras históricas del club, quien atraviesa una compleja situación tras quedarse sin trabajo y sin cobertura de obra social.

El Club Jorge Newbery llevará adelante este domingo una rifa solidaria en el marco del clásico frente a Huracán, con el objetivo de recaudar fondos para colaborar con la recuperación de Raúl “Rulo” Loncón.

Como premio se sorteará una camiseta oficial de la institución y la totalidad de lo recaudado será destinada a acompañar el tratamiento médico del exjugador y entrenador, quien además atraviesa una difícil situación luego de quedarse sin trabajo y, en consecuencia, sin cobertura de obra social.

Desde la entidad destacaron la trayectoria de Loncón dentro del club, donde se consagró campeón con la camiseta aeronauta y posteriormente se desempeñó como director técnico de las divisiones formativas. Además, remarcaron su rol como referente para distintas generaciones vinculadas a Jorge Newbery.

A través de la convocatoria solidaria, la institución busca reunir el acompañamiento de socios, hinchas y simpatizantes para respaldar a quien consideran una de las figuras representativas de su historia.

La campaña se desarrollará durante el encuentro ante Huracán y forma parte de las acciones impulsadas para contribuir con la recuperación de Loncón y afrontar los costos derivados de su tratamiento médico.