Boca ganó el tercer juego y sigue con vida ante Quimsa

Derrotó de local a Quimsa 99-92 para dejar el playoff de semifinales de la Liga Nacional 2-1 a favor del cuadro santiagueño. El tercer punto se jugará este domingo, otra vez en la Bombonerita.

En una noche de alto voltaje y con el aliento constante de una Bombonerita colmada, Boca Juniors venció a Quimsa de Santiago del Estero por 99-92 en el tercer juego de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, serie que favorece a “La Fusión”, ahora por 2-1.

El encuentro, que se jugó en el estadio Luis Conde, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Julio Dinamarca y Emanuel Sánchez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 30-17, 51-38 y 73-67.

Obligado a ganar para mantenerse en carrera, el conjunto que dirige el comodorense Nicolás Casalánguida respondió con carácter, intensidad y eficacia ofensiva para imponerse en un duelo exigente ante uno de los grandes candidatos al título.

La figura del encuentro fue el pívot Francisco Cáffaro, que sumó 17 puntos en 25 minutos y lideró el ataque local, aunque tuvo 6 pérdidas, mientras que el escolta estadouidense Michael Smith aportó 16 unidades en otra actuación determinante. En la visita, Brandon Robinson fue el máximo anotador con 20 puntos, aunque no pudo evitar la reacción “xeneize”.

Con este triunfo, Boca se puso 1-2 en la serie y renueva la ilusión de dar vuelta la semifinal frente a su gente.

El cuarto punto del playoff se disputará este domingo desde las 20:05, otra vez en el estadio Luis Conde y con transmisión de la señal de DSports.

……………..

Síntesis

Boca 99 / Quimsa 92

Boca (30+21+22+26): Lucas Faggiano 11, Michael Smith 16, Sebastián Vega (x) 10, Franco Giorgetti 3 y Francisco Cáffaro 17 (fi); Santiago Scala 9, Agustín Barreiro 13, Nicolás Stenta 0, Martín Cuello 14 y Wayne Langston 6. DT: Nicolás Casalánguida.

Quimsa (17+21+29+25): Diego Figueredo 5, Brandon Robinson 20, Leonardo Lema 3, Tyren Johnson 16 y Jerome Meyinsse 4 (fi); Fausto Ruesga 16, Matías Solanas 6, Sammie Freeman (x) 11, Sebastián Orresta 4 y Diego Colomb 7. DT: Lucas Victoriano.

Parciales: 30-17, 51-38 y 73-67.

Arbitros: Fabricio Vito, Julio Dinamarca y Emanuel Sánchez.

Estadio: Luis Conde (CABA).

Serie: Quimsa 2-1.

Foto: Prensa Boca