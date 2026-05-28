Visita desde las 20:05 a Ferro Carril Oeste por el tercer juego de las semifinales de la Liga Nacional que lo tiene en ventaja 2-0. El partido será televisado por DSports.

Gimnasia busca liquidar la serie en Caballito y meterse en la final

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con ventaja de 2-0, irá este jueves en busca de meterse en una nueva final -la tercera de su historia- de la Liga Nacional de Básquet.

Será cuando visite desde las 20:05 a Ferro Carril Oeste por el tercer juego de una de las semifinales. El partido, que se jugará en el estadio Héctor Etchart del barrio porteño de Caballito, será televisado por DSports y los árbitros serán Alejandro Chiti, Fernando Sampietro y Nicolás D’Anna.

El equipo, que es dirigido técnicamente por el rosarino Pablo Favarel, hizo los deberes en casa ya que se impuso en los dos primeros juegos disputados en un Socios Fundadores, que como se esperaba, lució repleto.

En ese contexto, Gimnasia se quedó con la victoria en el primer partido por 81-77, donde se destacaron Marcos Chacón y Emiliano Toretta, ambos con 14 puntos, 12 aportó Sebastián Carrasco, 10 fueron obra de Anyelo Cisneros, mientras que Bryan Carabalí aportó 8 tantos con 3 tapas, además de seis rebotes.

Del lado de Ferro, José Defelippo fue su mejor vía de gol, quien viniendo desde el banco, terminó el juego con 17 puntos, siendo además el goleador del partido.

Los otros dos jugadores que se destacaron en el equipo porteño fueron Alejandro Diez con 14 unidades y una tapa, mientras que Jonatan Torresi marcó 11 tantos y 10 anotó Jano Martínez.

De esa manera, Gimnasia se puso al frente en la serie por 1-0. El último lunes, de nuevo en un Socios que lució a pleno, volvieron a verse las caras y otra vez, el local se hizo fuerte para imponerse 79 a 74, en otro encuentro, que como el primero, fue muy físico y sobre todo áspero.

Chacón con 19 tantos y Cisneros, también con 19, comandaron la ofensiva del “Verde” patagónico, aunque el jugador del partido fue Carlos Rivero, con 13 tantos, 5 rebotes y una tapa. El joven pívot salteño aprovechó muy bien los minutos que estuvo en cancha ante la ausencia de Carabalí, quien debía irse al banco ya en el segundo cuarto se había cargado de faltas (3).

Además, Carabalí volvió a hacerse fuerte en defensa con 8 rebotes, 6 puntos y 3 tapas. No por nada es el mejor defensor que tiene la competencia.

También fue importante lo del base Emiliano Toretta aportando 5 pases gol y 7 puntos, mientras que el chileno Carrasco, también sumó 7 unidades en su casillero personal.

En Ferro, mientras tanto, sus mejores hombres resultaron Valentín Bettiga y Torresi, ambos con 15 puntos, Defelippo anotó 14 y 10 fueron obra de Kevin Hernández, quien de frente al canasto, se comió un tremendo tapón de Rivero.

Este jueves, la historia sigue, pero será en Caballito. En Ferro podría volver el escolta Emiliano Lezcano, quien sufrió un esguince de tobillo derecho y no fue arriesgado en el segundo juego.

Igualmente, la formación con la que Ferro arrancaría estaría conformada de la siguiente manera: Jano Martínez, José Defelippo, Jonatan Torresi, Valentín Bettiga y Alejandro Diez. En el banco estarán Kevin Hernández, Rodrigo Gallegos, Felipe Rodríguez, Camilo Rodríguez, Anthony Peacock, que en esta serie apenas jugó 8 segundos, y se podría sumar algún otro juvenil.

Gimnasia, mientras tanto, saldría con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. Luego estarán Marcos Chacón, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Sebastián Carrasco, Kenneth Horton y Jesús Centeno.

En caso de ganar Gimnasia este jueves, se habrá terminado la historia y será finalista por tercera vez. En cambio, si vence Ferro, entonces el sábado en horas de la mañana -a las 11:30- se jugará un cuarto juego.

Playoff - Semifinales

JUEVES 28 – Juego 3

En el estadio Héctor Etchart (CABA)

20:05 Ferro (0) vs Gimnasia y Esgrima (2) (DSports).

VIERNES 28 – Juego 3

En el estadio Luis Conde (CABA)

22:15 Boca Juniors (0) vs Quimsa (2) (TyC Sports).