Para Rivero, lo que viene "va a ser muchísimo más duro"

El pivot de Gimnasia advirtió que no deberán relajarse en la próxima visita a Ferro, a quien los comodorenses superan 2-0 en la semifinal. “Tenemos que estar listos”, remarcó.

Tras la segunda victoria de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia como local ante Ferro Carril Oeste, en el marco de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, Carlos Rivero se mostró austero, de cara al partido que el equipo de Pablo Favarel sostendrá este jueves en Caballito.

“Va a ser muchísimo más duro que los dos que jugamos en casa”, vaticinó el pivot, quien en la victoria por 79 a 74 del lunes en el Socios Fundadores tuvo 24 de valoración y los siguientes números: 13 puntos, producto de 6-6 en dobles y 1-2 en libres. Además, el salteño tomó 5 rebotes, dio 2 asistencias, metió un taponazo a Kevin Hernández y tuvo un recupero en los 18’36” que permaneció en cancha, mientras que jugó muy bien como relevo del titular, el ecuatoriano Bryan Carabalí.

Con el objetivo de cerrar la serie en el tercer partido, afirmó: “tenemos que estar listos, seguir luchando juntos como en todos los partidos, como toda la temporada”.

El tercer juego tendrá lugar este jueves en Caballito desde las 20:05, y será transmitido por la señal de DSports. Si Gimnasia gana, habrá liquidado el playoff y se meterá en la final. Pero si vence Ferro, entonces el cuarto partido debería jugarse el sábado a la mañana, también en el estadio Héctor Etchart de Caballito.