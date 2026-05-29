Visita este sábado a Ferro por el cuarto juego de las semis de la Liga Nacional de Básquet. Arranca a las 11:30 y televisa TyC Sports. La serie está 2-1 para los de Pablo Favarel.

Gimnasia busca llegar a la 3ª final de su historia en la LNB

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este sábado a Ferro Carril Oeste por el cuarto punto de los playoffs de una de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet, serie que favorece al elenco patagónico por 2-1.

El partido, que se jugará en el estadio Héctor Etchart del barrio porteño de Caballito, dará comienzo a las 11:30 y será televisado por la señal de TyC Sports.

Tras comenzar ganando la serie -al mejor de cinco juegos- en Comodoro Rivadavia (81-77 y 79-74), Gimnasia no pudo en el tercer punto, ya que cayó el último jueves en el final por 74-70 y de esa manera, Ferro descontó como local.

En ese partido, mucho tuvo que ver el trabajo del base Jano Martínez. El bahiense, fue el goleador del partido con 17 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, siendo el jugador determinante para que el elenco, que conduce Federico Fernández, se quede con la victoria en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También fueron vitales los aportes de Valentín Bettiga (11), Alejandro Diez y Rodrigo Gallegos, ambos con 10 tantos.

Además, en este juego reapareció el escolta tucumano Emiliano Lezcano, quien se recupera de un esguince de tobillo derecho sufrido en el primer juego disputado en el Socios Fundadores.

En Gimnasia, mientras tanto, su mayor anotador resultó el base Emiliano Toretta con 15 puntos, 11 aportaron Federico Grun y Marcos Chacón, mientras que 10 anotaron Anyelo Cisneros y Martiniano Dato.

Este sábado se vuelven a ver las caras y otra vez será en Caballito antes del mediodía.

Para este cuarto partido, Ferro podría arrancar con Jano Martínez, volvería de titular Emiliano Lezcano, Jonatan Torresi, Valentín Bettiga y Alejandro Diez.

Mientras que como relevos estarán Kevin Hernández, José Defelippo, Rodrigo Gallegos, Felipe Rodríguez, Camilo Rodríguez, Anthony Peacock -que no sumó minutos en el tercer juego- y el juvenil Tobías Tamagusuku.

Gimnasia, mientras tanto, saldrá con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

Mientras que como sustitutos estarán Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Kenneth Horton y el juvenil Jesús Centeno.

Si Gimnasia gana, la serie quedará definida y así llegará a la tercera final de su historia. En cambio si el que vence es Ferro, la historia se definirá en un quinto juego en Comodoro Rivadavia, el martes de la próxima semana en horario a confirmar.