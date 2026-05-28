Aunque baje el crudo, YPF no piensa bajar los precios

El presidente de YPF, Horacio Marín, dijo que la empresa no planea reducir el precio de los combustibles ahora que la perspectiva de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán impacta en una caída del precio internacional del petróleo. "Ahora vos vas a ayudar a YPF", le respondió a una periodista al ingresar al Latam Economic Forum que se llevó a cabo en el predio de Parque Norte, en Buenos Aires.

Y es que la respuesta del titular de la principal petrolera argentina hace referencia a la política de "buffer" de precios que la firma decidió prorrogar por 30 días. Esta funciona como un colchón que amortigua las variaciones del precio del crudo a nivel global en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Hace unos días la empresa subió los precios en un 1% en tanto la suba del petróleo Brent, de referencia para Argentina, había saltado a u$s110 desde los u$s60 que valía previo al conflicto. Este jueves bajó a un nivel cercano u$s95.

Ante la necesidad del Gobierno de generar condiciones para que baje la inflación, la compañía con participación estatal aplicó una política de estabilidad de precios que no implicaron un congelamiento.

Las explicaciones de Marín indican que, así como la empresa no convalidó todo el efecto alcista de la guerra, ahora los clientes van a hacer su aporte, ya que los precios seguirán igual o bajarán, pero en menor magnitud respecto de los valores internacionales.