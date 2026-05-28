El ministro de Economía Luis Caputo rechazó versiones de crisis y defendió el rumbo económico del Gobierno

"Parece chiste leer las noticias que hablan de crisis cuando estamos en récord histórico de actividad"

El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó las interpretaciones periodísticas sobre la situación económica del país y afirmó que los datos muestran un escenario distinto al que, según consideró, intentan instalar algunos medios de comunicación.

Durante su exposición en el 12° Latam Economic Forum, el titular del Palacio de Hacienda calificó como “cómico” que se hable de crisis en un contexto que, aseguró, registra niveles récord de actividad económica.

“Parece un chiste leer los diarios, ver los noticieros y que hablen de crisis cuando estamos en un récord de actividad económica”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que existe una “divergencia” entre el discurso mediático y la realidad económica. “Los datos son la realidad. No nos dejemos psicopatear más con lo que se escucha”, afirmó, y cuestionó además la manera en que algunos periodistas abordan determinados temas.

Caputo también aseguró que el programa económico del Gobierno permitió sacar a “12 millones de personas de la pobreza” y remarcó que, mientras en el exterior la gestión recibe elogios, en el país circula “una versión periodística que nada tiene que ver con la realidad”.

En relación con la evolución de la economía, proyectó que hacia diciembre de 2027 la actividad habrá crecido cerca de un 20% respecto de diciembre de 2023. Indicó además que sectores como energía, minería, agro y economía del conocimiento son motores del crecimiento y destacó su capacidad de generación de empleo directo e indirecto.

“Las expectativas de inflación están ancladas para los próximos doce meses. Las cosas se están haciendo bien”, sostuvo.

En otro tramo de su exposición, el ministro se mostró confiado respecto del panorama electoral y afirmó que Javier Milei será reelegido en 2027. “No hay dudas que la mayoría de la gente va a seguir confiando y votando en esto”, señaló.

También consideró que el próximo año electoral tendrá características distintas a otros procesos políticos recientes. “La economía se va a llevar puesta la política, 2027 va a ser el año que más vamos a crecer y el Presidente va a ganar las elecciones cómodamente”, afirmó.

Por otra parte, Caputo destacó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y señaló que la herramienta permitió brindar seguridad jurídica para atraer capitales.

Según detalló, dentro del esquema se presentaron 38 proyectos por US$124.129 millones, con un potencial exportador de US$41.188 millones. Además, indicó que ya fueron aprobados 16 programas por US$29.892 millones y expresó su expectativa de que el resto de la economía “converja” al régimen.

Finalmente, sostuvo que una eventual reelección de Milei podría habilitar una nueva etapa de reducción impositiva, incluyendo retenciones, el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios e impuestos provinciales y municipales.