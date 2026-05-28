La búsqueda de Agostina Vega continúa generando conmoción en Córdoba, mientras la investigación suma nuevos elementos que complican la situación de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento.

Caso Agostina: aseguran que la adolescente entró a la casa del detenido y crecen las sospechas

En las últimas horas, Fernanda Alaniz, representante legal del padre de la adolescente, aseguró que existen pruebas que ubican a la menor dentro de la vivienda del acusado la noche de su desaparición.

“Ella fue engañada para acercarse a la zona”, sostuvo la letrada, quien además afirmó que Agostina ingresó al domicilio del sospechoso pasadas las 22:30.

Según explicó, los avances surgieron a partir de los allanamientos, el análisis de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos del barrio Cofico.

La abogada remarcó además que la hipótesis del “auto rojo” mencionada por Barrelier habría comenzado a derrumbarse.

El detenido había asegurado que, luego de encontrarse con Agostina, la adolescente se subió voluntariamente a un Volkswagen Gol rojo y se retiró del lugar. Sin embargo, la familia sostiene que esa versión fue inventada para desviar la investigación.

“Ya hay pruebas contundentes de que no fue así”, afirmó Alaniz.

De acuerdo a la reconstrucción que maneja la querella, Agostina habría sido convencida para trasladarse hasta la zona de Fragueiro y Campillo bajo la excusa de recibir una supuesta sorpresa para su madre.

La investigación también confirmó que Barrelier fue quien coordinó el encuentro y pagó el remís en el que viajó la adolescente.

El acusado permanece detenido por privación ilegítima de la libertad y, según trascendió, cuenta con antecedentes penales.

Mientras tanto, continúan los operativos de búsqueda y ya se realizaron al menos 19 allanamientos en distintos puntos vinculados a la causa.

La familia insiste en que el principal objetivo sigue siendo encontrar a Agostina con vida y pidió que cualquier dato sea aportado de inmediato a las autoridades.