Vecinos expresaron su rechazo a través de una campaña pública y reclamaron respuestas a la Policía y a la Justicia.

Preocupación en Sarmiento por la presencia de un integrante de la familia Nieves

La comunidad de Sarmiento atraviesa horas de preocupación tras confirmarse la presencia en la localidad de un integrante de la familia Nieves, apellido asociado a distintos hechos policiales de extrema gravedad registrados en el sur provincial. La situación generó alarma entre los vecinos y derivó en una fuerte reacción comunitaria en reclamo de mayores precisiones por parte de las autoridades.

La manifestación pública fue impulsada por el espacio local Breves Sarmiento, desde donde se difundió una campaña bajo la consigna: “No queremos a los Nieves en Sarmiento”. A través de publicaciones y mensajes dirigidos a las autoridades, vecinos expresaron su inquietud por la llegada del individuo y reclamaron medidas preventivas para resguardar la seguridad de la ciudad.

El reclamo estuvo dirigido especialmente hacia la Policía y el Poder Judicial. “Le seguimos preguntando al señor comisario y a los señores jueces penales: ¿Qué hace uno de los Nieves en Sarmiento? ¿A qué viene? ¿Por qué nadie hace nada?”, señalaron desde el mencionado espacio comunitario.

La falta de información oficial sobre la situación legal de la persona alimentó la incertidumbre entre los habitantes. Entre las dudas planteadas por los vecinos se encuentra la posibilidad de que su presencia responda a una medida judicial, como un arresto domiciliario o algún beneficio procesal, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones al respecto.

En ese contexto, el rechazo vecinal también incluyó referencias a otros grupos familiares vinculados históricamente a hechos delictivos en la región. “No queremos ni a los Nieves ni a los Vera en Sarmiento”, expresaron en la publicación difundida en redes sociales.

Ante el creciente malestar social, se espera que en las próximas horas las autoridades policiales o judiciales brinden información oficial para esclarecer la situación y llevar tranquilidad a la comunidad.