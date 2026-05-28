Gimnasia cayó en el final ante Ferro y habrá cuarto partido

Perdió de visitante por 74-70 en el tercer partido de las semifinales de la Liga Nacional, que lo tiene en ventaja, ahora 2-1. El cuarto punto será este sábado a las 11:30, otra vez en Caballito.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cayó este jueves de visitante frente a Ferro Carril Oeste por 74-70, y de esa manera ahora la serie de semifinales de la Liga Nacional de Básquet quedó 2-1 a favor del elenco sureño.

El partido, que se jugó en el estadio Héctor Etchart del barrio porteño de Caballito, tuvo el arbitraje de Alejandro Chiti, Fernando Sampietro y Nicolás D’Anna, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 22-21, 45-35 y 56-60.

Los primeros minutos de juego fueron intensos, como vienen siendo estas semifinales de la Liga. Gimnasia y Ferro no se sacaron ventaja durante los primeros diez minutos, fue recién en el segundo donde los de Caballito lograron aprovechar la rotación rival y sacar ventaja.

Gimnasia, por su parte, cerró sus defensas, generó errores no forzados en su rival y logró irse al vestuario 45 a 35 abajo.

En el complemento la visita comenzó mejor, fue más efectivo y preciso con sus tiros y pases e igualaron el marcador. Oeste no tuvo un buen inicio, el parcial 11-25 en contra pegó, pero luchó con sus defensas agresivas y ataques largos y verticales. Sobre el final Ferro fue más efectivo y se quedó con el triunfo por 74 a 70, Informó Prensa Ferro.

En el equipo de Federico Fernández, que tuvo la vuelta del escolta tucumano Emiliano Lezcano, se destacó su base Jano Martínez, quien fue el goleador del partido con 17 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. Valentín Bettiga aportó 11 tantos, mientras que Alejandro Diez y Rodrigo Gallegos se combinaron con 10 unidades cada uno.

En el equipo chubutense, mientras tanto, su mejor vía de gol fue el base Emiliano Toretta con 15 puntos, Marcos Chacón y Federico Grun anotaron 11 unidades cada uno, mientras que 10 fueron obra de Anyelo Cisneros (con 14 rebotes y una tapa) y Martiniano Dato.

El cuarto partido de esta serie será el sábado a partir de las 11:30, otra vez en Caballito. Ese partido será televisado por TyC Sports.

Síntesis

Ferro 74 / Gimnasia 70

Ferro (22+23+11+18): Jano Martínez 17, José Defelippo (x) 7, Jonatan Torresi 4, Valentín Bettiga 11 y Alejandro Diez 10 (fi); Rodrigo Gallegos 10, Kevin Hernández 9, Emiliano Lezcano 3 y Felipe Rodríguez 3. DT: Federico Fernández.

Gimnasia (21+14+25+10): Emiliano Toretta 15, Federico Grun 11, Martiniano Dato 10, Anyelo Cisneros 10 y Bryan Carabalí 5 (fi); Sebastián Carrasco 2, Marcos Chacón 11, Kenneth Horton 1, Carlos Rivero 5, Mauro Cosolito 0. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 22-21, 45-35 y 56-60.

Arbitros: Alejandro Chiti, Fernando Sampietro y Nicolás D’Anna.

Estadio: Héctor Etchart (CABA).

Serie: Gimnasia 2-1.

Playoff - Semifinales

JUEVES 28 – Juego 3

En el estadio Héctor Etchart (CABA)

- Ferro 74 (1) vs Gimnasia y Esgrima 70 (2).

VIERNES 28 – Juego 3

En el estadio Luis Conde (CABA)

22:15 Boca Juniors (0) vs Quimsa (2) (TyC Sports).

SABADO 30 – Juego 4

11:30 Ferro vs Gimnasia (TyC Sports).